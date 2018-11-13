Экс-премьер Македонии попросил политического убежища в Венгрии

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски, которого приговорили на родине к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, бежал в Будапешт и попросил политического убежища.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Экс-политик отметил, что в последние дни получал много угроз.

Сейчас я в Будапеште и попросил венгерскую власть о политическом убежище,

– написал Груевски.

К слову, после того, как македонская полиция выдала ордер на арест бывшего премьера – он исчез.