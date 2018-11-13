Экс-премьер Македонии попросил политического убежища в Венгрии
Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски, которого приговорили на родине к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, бежал в Будапешт и попросил политического убежища.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Экс-политик отметил, что в последние дни получал много угроз.
Сейчас я в Будапеште и попросил венгерскую власть о политическом убежище,
– написал Груевски.
К слову, после того, как македонская полиция выдала ордер на арест бывшего премьера – он исчез.
Известно об этом еще с пятницы, 9 ноября, когда согласно приговору суда Груевски должны были доставить в тюрьму.
Ранее сообщалось, что Никола Груевский получил двухлетний приговор по делу "Танк", поскольку купил Mercedes-Benz за более 650 тысяч евро, когда был на посту.