"Демонстрація демократії": у Греції під час протестів постраждали багато людей – фото і відео

В Афінах на багатотисячній акції протесту проти угоди про перейменування сусідньої Македонії сталися сутички з поліцією. Щонайменше 40 людей дістали поранення, ще 7 затримали.

Про це повідомляє Kathimerini.

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Раніше 24 канал писав, що у неділю, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах.Мітингувальники виступають проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

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Thousands protest in central Athens against a planned name change for neighbouring Macedonia. pic.twitter.com/WBc7ocNh85 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 20 января 2019 г.

Пізніше групи радикально налаштованих демонстрантів кидали каміння, фарбу і інші предмети в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом. Більше того, під час сутичок група невідомих напала на фотокореспондента. Його госпіталізували з травмами голови. Також у журналіста вкрали камеру.

Колишній прем’єр Греції Антоніс Самарас назвав масові протести "демонстрацією демократії" у країні. Варто додати, що наразі на протести у Афінах вийшли близько 60 тисяч людей.

What I saw today:

1) Some 100k protestors against the Prespes deal for #Macedonia

2) The police threw the most tear gas I ve ever seen in a rally in #Athens in my 22 years as a journo.

Last time was in 1999 when US’s Clinton visited the GR capital.

There was no need for that. pic.twitter.com/96jKoiLVqk — Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) 20 января 2019 г.

Що буде після набуття чинності угоди з Македонією?Угода покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

Чому виникла суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої? Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Тож Греція наполягає, щоб назву Македонії було змінено, аби уникнути плутанини з грецькою провінцією — історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою. Крім того, через суперечки довкола назви Греція довгий час блокувала вступ Македонії в НАТО та ЄС. У 2008 році, коли розглядалося питання про членство країни в НАТО, саме через позицію Афін Альянс відмовив Македонії у вступі, попри те, що країна виконала всі необхідні умови.

До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.



17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.