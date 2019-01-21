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      "Демонстрація демократії": у Греції під час протестів постраждали багато людей – фото і відео

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      "Демонстрація демократії": у Греції під час протестів постраждали багато людей
      "Демонстрація демократії": у Греції під час протестів постраждали багато людей / kathimerini.gr

      В Афінах на багатотисячній акції протесту проти угоди про перейменування сусідньої Македонії сталися сутички з поліцією. Щонайменше 40 людей дістали поранення, ще 7 затримали.

      Про це повідомляє Kathimerini.

      Читайте також: Міністр оборони Греції пішов у відставку через зміну назви Македонії

      Раніше 24 канал писав, що у неділю, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах.Мітингувальники виступають проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

      Пізніше групи радикально налаштованих демонстрантів кидали каміння, фарбу і інші предмети в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом. Більше того, під час сутичок група невідомих напала на фотокореспондента. Його госпіталізували з травмами голови. Також у журналіста вкрали камеру.

      Колишній прем’єр Греції Антоніс Самарас назвав масові протести "демонстрацією демократії" у країні. Варто додати, що наразі на протести у Афінах вийшли близько 60 тисяч людей.

      Що буде після набуття чинності угоди з Македонією?Угода покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

      Чому виникла суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої? Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Тож Греція наполягає, щоб назву Македонії було змінено, аби уникнути плутанини з грецькою провінцією — історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою. Крім того, через суперечки довкола назви Греція довгий час блокувала вступ Македонії в НАТО та ЄС. У 2008 році, коли розглядалося питання про членство країни в НАТО, саме через позицію Афін Альянс відмовив Македонії у вступі, попри те, що країна виконала всі необхідні умови.

      До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.

      17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

      Теги: Новини політики Греція Протести Македонія Поліція
      Джерело: 24 Канал
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