"Демонстрация демократии": в Греции во время протестов пострадали много людей – фото и видео

В Афинах на многотысячной акции протеста против соглашения о переименовании соседней Македонии произошли столкновения с полицией. По меньшей мере 40 человек получили ранения, еще 7 задержаны.

Об этом сообщает Kathimerini.

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Ранее 24 канал писал, что в воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступают против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

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Thousands protest in central Athens against a planned name change for neighbouring Macedonia. pic.twitter.com/WBc7ocNh85 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 20 января 2019 г.

Позже группы радикально настроенных демонстрантов бросали камни, краску и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Более того, во время столкновений группа неизвестных напала на фотокорреспондента. Его госпитализировали с травмами головы. Также у журналиста украли камеру.

Бывший премьер Греции Антонис Самарас назвал массовые протесты "демонстрацией демократии" в стране. Стоит добавить, что сейчас на протесты в Афинах вышли около 60 тысяч человек.

What I saw today:

1) Some 100k protestors against the Prespes deal for #Macedonia

2) The police threw the most tear gas I ve ever seen in a rally in #Athens in my 22 years as a journo.

Last time was in 1999 when US’s Clinton visited the GR capital.

There was no need for that. pic.twitter.com/96jKoiLVqk — Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) 20 января 2019 г.

Что будет после вступления в силу соглашения с Македонией?

Соглашение положит конец одному из самых продолжительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

Почему возник спор между Грецией и Македонией по поводу названия последней?

Македония со времен распада Югославии спорит с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Поэтому Греция настаивает, чтобы название Македонии было изменено, чтобы избежать путаницы с греческой провинцией — историческим регионом Македония, которая граничит с одноименным независимой республикой. Кроме того, из-за спора вокруг названия Греция долгое время блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС. В 2008 году, когда рассматривался вопрос о членстве страны в НАТО, именно из-за позиции Афин Альянс отказал Македонии в поступлении, несмотря на то, что страна выполнила все необходимые условия.

К слову, 20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.