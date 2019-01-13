Министр обороны Греции ушел в отставку: названы причины

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что его партия "Независимые греки" выходит из правительства. Такое решение Камменос принял из-за разногласий с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии.

Об этом сообщили на сайте Ekathimerini.

Читайте также: Историческое решение: генсек НАТО поздравил Македонию с переименованием

Известно, что министр подал в отставку после утренней встречи с Ципрасом в воскресенье, 13 января.

Вопрос Македонии не дает мне возможности оставаться на посту. Я отзываю свою поддержку правительства. "Независимые греки" выходят из правительства,

– сказал Панос Камменос.

Стоит отметить, что его партия с самого начала не поддерживала соглашение о переименовании Македонии. Зато премьер Греции заявил, что принял отставку Камменоса. Министерство обороны возглавит глава Генштаба Вангелис Апостолакис.

К слову, 20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.



17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.