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      Министр обороны Греции ушел в отставку: названы причины

      28 Читати новину українською
      Министр обороны Греции Панос Камменос
      Министр обороны Греции Панос Камменос / Фото из свободных источников

      Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что его партия "Независимые греки" выходит из правительства. Такое решение Камменос принял из-за разногласий с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии.

      Об этом сообщили на сайте Ekathimerini.

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      Известно, что министр подал в отставку после утренней встречи с Ципрасом в воскресенье, 13 января.

      Вопрос Македонии не дает мне возможности оставаться на посту. Я отзываю свою поддержку правительства. "Независимые греки" выходят из правительства,
      – сказал Панос Камменос.

      Стоит отметить, что его партия с самого начала не поддерживала соглашение о переименовании Македонии. Зато премьер Греции заявил, что принял отставку Камменоса. Министерство обороны возглавит глава Генштаба Вангелис Апостолакис.

      К слову, 20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

      17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.

      Теги: Новости политики Македония Греция
      Источник: 24 Канал
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