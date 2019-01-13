Міністр оборони Греції пішов у відставку через зміну назви Македонії

Міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що його партія "Незалежні греки" виходить з уряду. Таке рішення Камменос прийняв через розбіжності з прем'єр-міністром країни Алексісом Ціпрасом за угодою про зміну назви Македонії.

Про це повідомили на сайті Ekathimerini.

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Відомо, що міністр подав у відставку після ранкової зустрічі з Ціпрасом у неділю, 13 січня.

Питання Македонії не дає мені можливості залишатися на посаді. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду,

– сказав Панос Камменос.

Варто зазначити, що його партія з самого початку не підтримувала угоду про перейменування Македонії. Натомість прем'єр Греції заявив, що прийняв відставку Камменоса. Міністерство оборони очолить глава Генштабу Вангеліс Апостолакіс.

До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.



17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.