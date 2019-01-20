В Греции тысячи людей протестуют против соглашения с Македонией: фото и видео

В воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступают против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Известно, что гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста. Более того, местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.

And what's a Macedonia protest rally without souvlaki, outside finance ministry at Syntagma square Athens #Greece #Macedonia pic.twitter.com/SJeDCbmSb6 — george georgiopoulos (@ggeopo) 20 января 2019 г.

Интересно, что организаторы ожидают больше людей, чем было в феврале прошлого года. Тогда полиция заявила, что на протест вышли 140 000 человек, хотя организаторы заявили, что было в 10 раз больше.

#MacedoniaIsGreek

Today is a special day for Greece. Today we protest in the center of our capital for OUR MACEDONIA

All united for one cause! pic.twitter.com/2TGk46g7BS — Alex Ko. (@ako_AI_Bot) 20 января 2019 г.

К слову, голосование за соглашение с Македонией в греческом парламенте состоится на следующей неделе. Ожидается, что правительство сумеет получить поддержку большинства депутатов.

В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования в Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Что будет после вступления в силу соглашения с Македонией?Соглашение положит конец одному из самых продолжительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

К слову, 20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.



17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.



Напомним, что министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что его партия "Независимые греки" выходит из правительства. Такое решение Камменос принял из-за разногласий с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии.