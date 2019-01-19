Конфликт в Азовском море: Греция озвучила свою позицию

Греция требует освободить доступ к украинскому морскому порту Мариуполя и обеспечить непрерывную его работу. Кроме того, Афины настаивают, что Россия должна соблюдать условия договора между Украиной и РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Греции в Украине Георгиос Пукамиссас в интервью DT.ua.

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Греция выступает за то, чтобы был свободный доступ к порту, чтобы его работа не прерывалась. Для нормальной работы порта нужно, чтобы никто не создавал трудностей, ни Россия, ни кто-то другой,

– подчеркнул он.

По словам дипломата, Грецию интересует то, что происходит на северном побережье Азовского моря, ведь в районе Мариуполя проживает огромное количество греков.

"Греция – морская держава, у которой особые связи с такими городами-портами как Одесса и Мариуполь. Если Европу больше интересует, что происходит на востоке Украины, то Грецию – на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки. Их насчитывается около 100 тысяч. Мы хотели бы, чтобы эти люди не испытывали никаких проблем в связи с трудностями в работе порта, поскольку его неполная загруженность вызывает социально-экономические проблемы", – добавил Пукамиссас.

Также, он подчеркнул, что РФ должна соблюдать условия договора об использовании Азовского моря.

"Наша страна хотела бы, чтобы ситуация в Азовском море и Керченском проливе соответствовала статьям, прописанным в договоре 2003 года. Мы считаем, что Россия должна соблюдать условия договора 2003 года", – подытожил посол Греции.

Что предусматривает соглашение 2003 года между Украиной и Россией?Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.



Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.

Напомним, ранее федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив. Он подчеркнул, что агрессия, которую РФ продемонстрировала в декабре 2018 года в Азовском море, больше не должна повторяться.

Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.