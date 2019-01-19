15:42
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Конфликт в Азовском море: Греция озвучила свою позицию

      180 Читати новину українською
      Греция обеспокоена ситуацией в Азовском море
      Греция обеспокоена ситуацией в Азовском море / Фото из открытых источников

      Греция требует освободить доступ к украинскому морскому порту Мариуполя и обеспечить непрерывную его работу. Кроме того, Афины настаивают, что Россия должна соблюдать условия договора между Украиной и РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Греции в Украине Георгиос Пукамиссас в интервью DT.ua.

      Читайте также: Конфликт в Керченском проливе: Россия сделала дерзкое заявление по отношению к Украине

      Греция выступает за то, чтобы был свободный доступ к порту, чтобы его работа не прерывалась. Для нормальной работы порта нужно, чтобы никто не создавал трудностей, ни Россия, ни кто-то другой,
      – подчеркнул он.

      По словам дипломата, Грецию интересует то, что происходит на северном побережье Азовского моря, ведь в районе Мариуполя проживает огромное количество греков.

      "Греция – морская держава, у которой особые связи с такими городами-портами как Одесса и Мариуполь. Если Европу больше интересует, что происходит на востоке Украины, то Грецию – на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки. Их насчитывается около 100 тысяч. Мы хотели бы, чтобы эти люди не испытывали никаких проблем в связи с трудностями в работе порта, поскольку его неполная загруженность вызывает социально-экономические проблемы", – добавил Пукамиссас.

      Также, он подчеркнул, что РФ должна соблюдать условия договора об использовании Азовского моря.

      "Наша страна хотела бы, чтобы ситуация в Азовском море и Керченском проливе соответствовала статьям, прописанным в договоре 2003 года. Мы считаем, что Россия должна соблюдать условия договора 2003 года", – подытожил посол Греции.

      Что предусматривает соглашение 2003 года между Украиной и Россией?Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.

      Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.

      Напомним, ранее федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив. Он подчеркнул, что агрессия, которую РФ продемонстрировала в декабре 2018 года в Азовском море, больше не должна повторяться.

      Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Новости Мариуполя Греция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 177
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 602
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1883
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1613
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 364
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Экологическая катастрофа в Черкасской области: люди бьют тревогу
       30 марта 2016 , 20:10
      Контрразведка задержала "оборотня в погонах"
       27 сентября 2014 , 13:45
      Компания Bosch со следующего года выведет на рынок собственные электрические микроавтобусы
       21 августа 2018 , 09:29
      Открылся Парижский автосалон 2018: следим за премьерами
       2 октября 2018 , 10:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук