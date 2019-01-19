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      Конфлікт в Азовському морі: Греція озвучила свою позицію

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      Греція стурбована ситуацією в Азовському морі
      Греція стурбована ситуацією в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Греція вимагає звільнити доступ до українського морського порту Маріуполя та забезпечити безперервну його роботу. Окрім того, Афіни наполягають, що Росія повинна дотримуватися умов договору між Україною та РФ від 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

      Про це заявив Надзвичайний та Повноважний посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас в інтерв'ю DT.ua.

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      Греція виступає за те, щоб був вільний доступ до порту, щоб його робота не переривалася. Для нормальної роботи порту потрібно, щоб ніхто не створював труднощів, ні Росія, ні хтось інший,
      – наголосив він.

      За словами дипломата, Грецію цікавить те, що відбувається на північному узбережжі Азовського моря, адже в районі Маріуполя проживає величезна кількість греків.

      "Греція – морська держава, що має особливі зв'язки з такими містами-портами як Одеса і Маріуполь. Якщо Європу більше цікавить, що відбувається на сході України, то Грецію – на північному узбережжі Азовського моря, оскільки в районі Маріуполя проживають греки. Їх налічується близько 100 тисяч. Ми хотіли б, щоб ці люди не відчували жодних проблем у зв'язку із труднощами в роботі порту, оскільки його неповна завантаженість спричиняє соціально-економічні проблеми", – додав Пукаміссас.

      Також, він підкреслив, що РФ має дотримуватися умов договору щодо використання Азовського моря.

      "Наша країна хотіла б, щоб ситуація в Азовському морі й Керченській протоці відповідала статтям, прописаним у договорі 2003 року. Ми вважаємо, що Росія повинна дотримуватися умов договору 2003 року", – підсумував посол Греції.

      Що передбачає угода 2003 року між Україною та Росією?Це договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.

      Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.

      Нагадаємо, раніше федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що РФ повинна забезпечити надійну навігацію суден через Керченську протоку. Він наголосив, що агресія, яку РФ продемонструвала у грудні 2018 року в Азовському морі, більше не має повторюватися.

      Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Греція Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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