У Греції тисячі людей протестують проти угоди з Македонією: фото та відео

У неділю, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах. Мітингувальники виступають проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Відомо, що громадянські групи активізували кампанію в соціальних мережах, щоб залучити якомога більше демонстрантів на площу Синтагма на акцію протесту. Більше того, місцева влада, церкви і монастирі орендували десятки автобусів в регіонах, щоб привезти людей з усієї країни до столиці.

And what's a Macedonia protest rally without souvlaki, outside finance ministry at Syntagma square Athens #Greece #Macedonia pic.twitter.com/SJeDCbmSb6 — george georgiopoulos (@ggeopo) 20 января 2019 г.

Цікаво, що організатори очікують більше людей, аніж було у лютому минулого року. Тоді поліція заявила, що на протест вийшли 140 000 осіб, хоча організатори заявили, що було в 10 разів більше.

#MacedoniaIsGreek

Today is a special day for Greece. Today we protest in the center of our capital for OUR MACEDONIA

All united for one cause! pic.twitter.com/2TGk46g7BS — Alex Ko. (@ako_AI_Bot) 20 января 2019 г.

До слова, голосування за угоду з Македонією в грецькому парламенті відбудеться наступного тижня. Очікується, що уряд зуміє отримати підтримку більшості депутатів.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Що буде після набуття чинності угоди з Македонією? Угода покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.



17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що його партія "Незалежні греки" виходить з уряду. Таке рішення Камменос прийняв через розбіжності з прем'єр-міністром країни Алексісом Ціпрасом за угодою про зміну назви Македонії.