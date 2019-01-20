16:59
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Греції тисячі людей протестують проти угоди з Македонією: фото та відео

      195 Читать новость на русском
      У Греції тисячі людей протестують проти угоди з Македонією
      У Греції тисячі людей протестують проти угоди з Македонією / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах. Мітингувальники виступають проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

      Про це повідомляє Ekathimerini.

      Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: Греція озвучила свою позицію

      Відомо, що громадянські групи активізували кампанію в соціальних мережах, щоб залучити якомога більше демонстрантів на площу Синтагма на акцію протесту. Більше того, місцева влада, церкви і монастирі орендували десятки автобусів в регіонах, щоб привезти людей з усієї країни до столиці.

      Цікаво, що організатори очікують більше людей, аніж було у лютому минулого року. Тоді поліція заявила, що на протест вийшли 140 000 осіб, хоча організатори заявили, що було в 10 разів більше.

      До слова, голосування за угоду з Македонією в грецькому парламенті відбудеться наступного тижня. Очікується, що уряд зуміє отримати підтримку більшості депутатів.

      В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

      Що буде після набуття чинності угоди з Македонією? Угода покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

      До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.

      17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

      Нагадаємо, що міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що його партія "Незалежні греки" виходить з уряду. Таке рішення Камменос прийняв через розбіжності з прем'єр-міністром країни Алексісом Ціпрасом за угодою про зміну назви Македонії.

      Теги: Новини політики Греція Македонія Протести Законодавство
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сьогодні , 15:31 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 395
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 15:29 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      1452
      Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      сьогодні , 14:00 Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      Інна Жолобович 3671
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сьогодні , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1455
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сьогодні , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 3964
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук