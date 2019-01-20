Митинг в Греции: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, участвующих в митинге в Афинах против соглашения об изменении названия Македонии. В Афинах в столкновениях с демонстрантами пострадали 10 полицейских

Об этом сообщает Protothema.

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Ранее 24 канал писал, что в воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступают против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Известно, что группы радикально настроенных демонстрантов бросали камни, краску и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Кроме того, один мужчина, одетый в греческий флаг, напал на полицию с большой палкой, в то время как другие размахивали большими флагами на деревянных древках и наносили удары по офицерам.

Опубліковано protothema.gr Неділя, 20 січня 2019 р.

Полиция сообщила о десяти раненых офицерах.

По официальным данным полиции, в акции протеста принимают участие не более 60 тысяч человек. Это меньше, чем принимали участие в аналогичном митинге в феврале прошлого года, до подписания соглашения, и намного меньше "более 600 тысяч", которых ожидали организаторы протеста.

Стоит добавить, что полиция также сообщила, что в Афины прибыло в общей сложности 326 автобусов из других частей Греции, что далеко от заявления организаторов о 3000 автобусах.