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      Митинг в Греции: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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      Митинг в Греции против соглашения об изменении названия Македонии: полиция применила слезоточивый газ
      Митинг в Греции против соглашения об изменении названия Македонии: полиция применила слезоточивый газ / protothema.gr

      Греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, участвующих в митинге в Афинах против соглашения об изменении названия Македонии. В Афинах в столкновениях с демонстрантами пострадали 10 полицейских

      Об этом сообщает Protothema.

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      Ранее 24 канал писал, что в воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступают против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

      Известно, что группы радикально настроенных демонстрантов бросали камни, краску и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Кроме того, один мужчина, одетый в греческий флаг, напал на полицию с большой палкой, в то время как другие размахивали большими флагами на деревянных древках и наносили удары по офицерам.

       

       

      Опубліковано protothema.gr Неділя, 20 січня 2019 р.

       

      Полиция сообщила о десяти раненых офицерах.

      По официальным данным полиции, в акции протеста принимают участие не более 60 тысяч человек. Это меньше, чем принимали участие в аналогичном митинге в феврале прошлого года, до подписания соглашения, и намного меньше "более 600 тысяч", которых ожидали организаторы протеста.

      Стоит добавить, что полиция также сообщила, что в Афины прибыло в общей сложности 326 автобусов из других частей Греции, что далеко от заявления организаторов о 3000 автобусах.

      Теги: Полиция Новости политики Греция Протесты Македония
      Источник: 24 Канал
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