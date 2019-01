Мітинг у Греції: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

More than 1 million Greeks in #Athens rally #Syntagma Square

against the #Syriza government over the Skopje #Macedonia issue #Συλλαλητήριο #Σκοπιανό #syriza #Greece #NATO #EU #MacedoniaisGreek #συμφωνία_προδοσία #Συνταγμα pic.twitter.com/aOS32tAc2E