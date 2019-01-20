Мітинг у Греції: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які беруть участь у мітингу в Афінах проти угоди про зміну назви Македонії. В Афінах у сутичках з демонстрантами постраждали 10 поліцейських.

Про це повідомляє Protothema.

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Раніше 24 канал писав, що у неділю, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах. Мітингувальники виступають проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

Відомо, що групи радикально налаштованих демонстрантів кидали каміння, фарбу і інші предмети в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом. Крім того, один чоловік, одягнений в грецький прапор, напав на поліцію з великою палицею, в той час як інші розмахували великими прапорами на дерев'яних держаках і наносили удари по офіцерам.

Опубліковано protothema.gr Неділя, 20 січня 2019 р.

Поліція повідомила про десятьох поранених офіцерів.

За офіційними даними поліції, в акції протесту беруть участь не більше 60 тисяч осіб. Це менше, аніж брали участь в аналогічному мітингу в лютому минулого року, до підписання угоди, і набагато нижче "понад 600 тисяч", яких очікували організатори протесту.

Варто додати, що поліція також повідомила, що в Афіни прибуло в цілому 326 автобусів з інших частин Греції, що далеко від заяви організаторів про 3000 автобусів.