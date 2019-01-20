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      Мітинг у Греції: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

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      Мітинг у Греції проти угоди про зміну назви Македонії: поліція застосувала сльозогінний газ
      Мітинг у Греції проти угоди про зміну назви Македонії: поліція застосувала сльозогінний газ / protothema.gr

      Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які беруть участь у мітингу в Афінах проти угоди про зміну назви Македонії. В Афінах у сутичках з демонстрантами постраждали 10 поліцейських.

      Про це повідомляє Protothema.

      Читайте також: Протести "жовтих жилетів": відбулися сутички з поліцією, є постраждалі

      Раніше 24 канал писав, що у неділю, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах. Мітингувальники виступають проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

      Відомо, що групи радикально налаштованих демонстрантів кидали каміння, фарбу і інші предмети в поліцейських, які відповіли сльозогінним газом. Крім того, один чоловік, одягнений в грецький прапор, напав на поліцію з великою палицею, в той час як інші розмахували великими прапорами на дерев'яних держаках і наносили удари по офіцерам.

       

       

      Опубліковано protothema.gr Неділя, 20 січня 2019 р.

       

      Поліція повідомила про десятьох поранених офіцерів.

      За офіційними даними поліції, в акції протесту беруть участь не більше 60 тисяч осіб. Це менше, аніж брали участь в аналогічному мітингу в лютому минулого року, до підписання угоди, і набагато нижче "понад 600 тисяч", яких очікували організатори протесту.

      Варто додати, що поліція також повідомила, що в Афіни прибуло в цілому 326 автобусів з інших частин Греції, що далеко від заяви організаторів про 3000 автобусів.

      Теги: Новини політики Поліція Протести Греція Македонія
      Джерело: 24 Канал
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