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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Македонія закликала допомогти у розслідуванні масштабної крадіжки за участі українців

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      Схожі крадіжки трапилися також в Латвії та Таджикистані
      Схожі крадіжки трапилися також в Латвії та Таджикистані / mortgagecalculator.org

      Влада Македонії попросила про міжнародну допомогу в зборі доказів у крадіжці 1,7 мільйона євро з банківських сейфів у 2017 році, яку здійснило угрупування міжнародних злочинців, серед яких були й українці.

      Про це повідомило видання Associated Press.

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      У прокуратурі Македонії зазначили, що підозрюють у пограбуванні чотирьох українців, а також громадян Молдови, Казахстану та США.

      Крадіжку виявили після того, як клієнти двох банків у Скоп'є заявили до поліції про те, що з їхніх сейфів зникли готівка, ювелірні вироби та інші цінності.

      Македонські слідчі пояснили, що підозрювані орендували сейфи в цих банках, пред'являючи при цьому фальшиві документи. Ймовірно, що злочин зафіксували камери спостереження.

      До слова, напередодні жертвою грабіжників став й екс-захисник "Шахтаря" Микола Іщенко, який виступає за одеський "Чорноморець". Квартиру 35-річного футболіста в Києві обікрали невідомі.

      Теги: Новини України Македонія Кримінальні новини Пограбування
      Джерело: 24 Канал
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