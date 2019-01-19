Македония призвала помочь в расследовании масштабной кражи с участием украинцев

Власти Македонии попросили о международной помощи в сборе доказательств в краже 1,7 миллиона евро с банковских сейфов в 2017 году, которую осуществили группировки международных преступников, среди которых были и украинцы.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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В прокуратуре Македонии отметили, что подозревают в ограблении четырех украинцев, а также граждан Молдовы, Казахстана и США.

Кражу обнаружили после того, как клиенты двух банков в Скопье заявили в полицию о том, что с их сейфов исчезли наличные, ювелирные изделия и другие ценности.

Македонские следователи объяснили, что подозреваемые арендовали сейфы в этих банках, предъявляя при этом фальшивые документы. Вероятно, что преступление зафиксировали камеры наблюдения.

К слову, накануне жертвой грабителей стал и экс-защитник "Шахтера" Николай Ищенко, выступающий за одесский "Черноморец". Квартиру 35-летнего футболиста в Киеве обокрали неизвестные.