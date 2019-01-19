17:12
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Карманные расходы Пыни. Путин против Ивлеевой и Дудя
      Вєсті Кремля
      16:41, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Македония призвала помочь в расследовании масштабной кражи с участием украинцев

      34 Читати новину українською
      Похожие кражи произошли также в Латвии и Таджикистане
      Похожие кражи произошли также в Латвии и Таджикистане / mortgagecalculator.org

      Власти Македонии попросили о международной помощи в сборе доказательств в краже 1,7 миллиона евро с банковских сейфов в 2017 году, которую осуществили группировки международных преступников, среди которых были и украинцы.

      Об этом сообщило издание Associated Press.

      Читайте также: Правоохранители украли драгоценностей на миллионы: как обыски превращаются в ограбления

      В прокуратуре Македонии отметили, что подозревают в ограблении четырех украинцев, а также граждан Молдовы, Казахстана и США.

      Кражу обнаружили после того, как клиенты двух банков в Скопье заявили в полицию о том, что с их сейфов исчезли наличные, ювелирные изделия и другие ценности.

      Македонские следователи объяснили, что подозреваемые арендовали сейфы в этих банках, предъявляя при этом фальшивые документы. Вероятно, что преступление зафиксировали камеры наблюдения.

      К слову, накануне жертвой грабителей стал и экс-защитник "Шахтера" Николай Ищенко, выступающий за одесский "Черноморец". Квартиру 35-летнего футболиста в Киеве обокрали неизвестные.

      Теги: Новости Украины Ограбления Криминальные новости Македония
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 356
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 384
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 673
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 2204
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1735
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Побег из КНДР: в военнослужащего выпустили 40 пуль
       14 ноября 2017 , 14:15
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как они хотят рожать
       20 января , 00:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук