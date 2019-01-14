Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування

25 мільйонів гривень – саме таку суму має сплатити держава за злочин шайки правоохоронців – таке рішення наприкінці грудня 18-го року виніс Господарський суд міста Києва. За відвертий злочин, який охоронці закону cкоїли перед камерами, сподіваючись, що про це ніхто ніколи не дізнається.

Мова йде про обшук ювелірного салону "Графф" у серпні 2014 року, який проводили слідчі Печерського райвідділу разом із представниками Печерської прокуратури.

Читайте также: Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП

Шукали наполегливо, а перед тим вивели усіх співробітників поза межі магазину та повідключали камери спостереження. Щоправда, всі не знайшли і те, що втрапило у фокус вцілілих 11-ти об’єктивів мало трансформуватися у скандальну кримінальну справу із купою звільнених прокурорів та їхнього начальства.



Кадр з відео про пограбування правоохоронцями ювелірки

На відео можна побачити, як проходив той обшук. Навіть про гіпотетичну радіаційну небезпеку ніхто не згадує. Жодного дозиметра у слідчих нема. Цікаво, як вони збиралися виявити радіоактивні метали? Натомість добре видно, як захисники закону хапають та розсовують по кишенях і шкарпетках усе, що бачать – прикраси, діаманти та гроші.

Коштовностей з цього салону правоохоронці винесли на мільйони. Принаймні господарі нарахували збитків на 1,2 мільйона євро.

Натомість у протоколі обшуку правоохоронці розписалися максимум на десяту частину. А згодом – і взагалі справу щодо зберігання радіоактивних металів закрили, бо складу злочину не виявили. От і все, на тому б все і скінчилося, якби не збереглися відеозаписи цього обшуку, тобто відвертого грабунку під прикриттям закону.

Нагадаємо, то був постреволюційний 2014-й рік, коли активно обговорювалися зміни в країни, реформа правоохоронних органів та судів. І ось на цьому тлі в надії добитись справедливості власники салону "Графф" штурмували прокуратуру, показували відео журналістам, заявляли по зухвальство перевертнів у погонах та натикалися на цілковиту байдужість з боку тодішніх найвищих очільників правоохоронних структур.

Читайте также: Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році

Зазначимо, що у серпні 2014-го року Міністерство внутрішніх справ вже тоді очолював Арсен Аваков, а головним прокурором країни був Віталій Ярема. А що зараз із головними фігурантами? По-перше, після скандального обшуку навіть пішов розголос по ЗМІ і прокуратурі нічого не лишалося, як прозвітувати про відкриття кримінальної справи та відсторонення учасників інциденту.



Старшого прокурора Павла Козлова на деякий час взяли під варту

Зокрема, старшого прокурора Печерської прокуратури Павла Козлова, який дав санкцію на обшук, навіть взяли під варту, але згодом звільнили під заставу. Зараз він перебуває на волі.

Дівчина-слідчий Марія Васильєва, яка на відео ретельно перебирає, що ж їй більше пасуватиме, тоді у 2014-му після розголосу на певний час зникла, але згодом після оголошення у розшук, несподівано знайшлася. Вийшла заміж за свого колегу Віталія Забугу, який так само брав участь у грабунку ювелірного салону. Обидва на волі, спокійно мешкають у приватному будинку в столиці.

І ще важливий персонаж цією історії – прокурор Віталій Савчук. Після скандалу позбувся посади, але через суд відновився і далі натхненно охороняє закон.

З моменту грабунку минуло чотири з половиною роки, вже змінилися кілька головних прокурорів, міліція перетворилась у поліцію, а кримінальна справа проти десятка правоохоронців, що грабували салон "Графф" – досі на стадії підготовчого засідання. Більше того, Феміда, не визнає головних доказів – відео із камер спостереження, мотивуючи це відсутністю цифрового підпису.

Читайте также: "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора

І от тоді ошукані власники ювелірного салону пішли іншим шляхом. Подали позов до держави, яка не здатна захистити громадян від перевертнів у погонах і виграли першу інстанцію. Це якраз те саме грудневе рішення господарського суду міста Києва про компенсацію із бюджету 25-ти мільйонів збитків власникам салону "Графф", про яке ми згадували на самому початку.

Цілком логічне і правильне рішення – за дії уповноважених державою правоохоронців відповідальність несе держава. Інше питання – компенсувати збитки постраждалим ювелірам доведеться із наших з вами кишень як платників податків.

Утім рішення не остаточне. Напевне, відповідачі у справі, а це Держказначейство у Києві та столична прокуратура все-таки оскаржать це рішення і гроші ніхто не компенсуватиме, допоки справу не розглянуть в апеляції. Та разом із тим вражає найбільше те, чому справа про грабунок магазину із 100-відсотковими відеодоказами досі не розглядалась по суті і жоден із фігурантів не поніс покарання.

Очевидно, у цій справі вони лише пішаки, але досі немає відповіді – хто ж так наполегливо прикриває прокурорів-злодюжок? Ось і відповідь на те, як у розпал розмов про зміни у правоохоронній системи власне і відбулася реформа. Можливо, граблі нас таки чомусь і навчать, і в майбутньому наша країна зміниться на краще.