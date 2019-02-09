Офіційно: Греція схвалила протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Парламент Греції ввечері у п’ятницю ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

За протокол проголосували 153 депутати, проти були 140, пише Ekathimerini.

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Після ратифікації протоколу набули чинності зміни до конституції Македонії. Тож тепер країна офіційно почала називатися Республіка Північна Македонія.

У середу, 6 лютого, посли країн-членів НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.

Багато років Греція блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Чому угода Греції з Македонією є історичною?Історична угода Греції з Македонією завершить одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є одноіменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.



Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори. До того ж, відмова Македонії від старої назви дасть можливість країні приєднатися до НАТО і Євросоюзу.