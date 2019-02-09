11:24
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Офіційно: Греція схвалила протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

      33 Читать новость на русском
      Греція схвалила протокол про вступ Північної Македонії в НАТО
      Греція схвалила протокол про вступ Північної Македонії в НАТО / ekathimerini.com

      Парламент Греції ввечері у п’ятницю ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

      За протокол проголосували 153 депутати, проти були 140, пише Ekathimerini.

      Читайте також: НАТО розширюється: непростий шлях Північної Македонії до Альянсу

      Після ратифікації протоколу набули чинності зміни до конституції Македонії. Тож тепер країна офіційно почала називатися Республіка Північна Македонія.

      У середу, 6 лютого, посли країн-членів НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.

      Багато років Греція блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

      Чому угода Греції з Македонією є історичною?Історична угода Греції з Македонією завершить одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є одноіменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

      Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори. До того ж, відмова Македонії від старої назви дасть можливість країні приєднатися до НАТО і Євросоюзу.

      blog_ava
      Український журналіст Гордон пояснив, чому він так часто виступає у пропагандистському ефірі
      сьогодні
      2962
      Теги: Новини політики Греція Македонія НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      История белоруса, который воюет за Украину
      сьогодні , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 550
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 896
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 лютого , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 5280
      Безробітний через репост: кого можуть звільнити за допис у соцмережах
      8 лютого , 21:30 Безробітний через репост: кого можуть звільнити за допис у соцмережах
      Ірина Поліщук 683
      Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      8 лютого , 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      Наталя Боднар 803
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук