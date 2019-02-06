НАТО розширюється: непростий шлях Північної Македонії до Альянсу

У Брюсселі підписали історичний документ – протокол про приєднання Македонії до Північноатлантичного Альянсу.

Майже 30 років сусідня Греція блокувала інтеграційні процеси Македонії, проте врешті сусідам вдалось примиритись.

Читайте також: Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення після десятирічної перерви

Аби стати членом Альянсу, країна подолала важкий шлях. Сусідня Греція обмежувала інтеграційні прагнення однієї з колишніх югославських республік. А все – через назву.

Чому угода Греції з Македонією є історичною? Історична угода Греції з Македонією завершить одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є однойменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.



Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори.

Як відбувалось погодження угоди між державами?

Вимогу на зміну назви таки погодили – щоб увійти у військовий альянс та стати членом ЄС. У країні відбувся референдум, втім явка громадян на ньому була вкрай низька.

Більшість тих, хто таки прийшли на референдум 30 вересня, все ж підтримали ініціативу. Македонці віддали 90% голосів не так за зміну назви, як за розвиток країни, перспективне членство у Євросоюзі та НАТО. Кажуть, що голосували за майбутнє.

Після референдуму перед урядами обох країн постала завдання ратифікувати угоду. Депутати Північної Македонії наприкінці 2018 року підтримали інтеграційний процес в країні.

Слідом за ними, у січні 2019-го ратифікували угоду й греки. Та це викликало неабиякі протести серед жителів Греції. Мовляв, країна надто допомагає сусідній державі.



Протести у Греції

Втім грецькі парламентарії таки домоглись свого – 27 років суперечки позаду. Тепер республіка Північна Македонія впродовж найближчого року стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу. Четвертою на Балканському півострові – після Греції, Болгарії та Румунії.

Як реагує Росія

Звісно, вступ країни до НАТО не до вподоби Росії. Адже РФ рішуче виступає проти розширення НАТО на Балканах, які вважає своєю сферою впливу.

Російські пропагандисти створили у соцмережах чимало фейкових акаунтів, від імені яких закликали бойкотувати референдум.

Перспективи членства у НАТО для України

Тим часом Україна вже десятиліттями готується до вступу в Альянс. При тому, що північноатлантичний блок надає збройну підтримку нашій державі, в країні спільно з НАТО регулярно проводяться навчання, а кораблі організації дислокуються у Чорноморському регіоні.

Читайте також: Україна має вступити до НАТО: Гримчак назвав дві найважливіші причини

Зараз Україна лише виконує план дій щодо членства в Альянсі, та поки що – це далека перспектива, яка стане реальністю не раніше 2025 року.