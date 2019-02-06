00:24
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      НАТО расширяется: непростой путь Северной Македонии в Альянс

      9 Читати новину українською

      В Брюсселе подписали исторический документ – протокол о присоединении Македонии к Североатлантическому Альянсу.

      Почти 30 лет соседняя Греция блокировала интеграционные процессы Македонии, однако наконец соседям удалось примириться.

      Читайте также: Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после десятилетнего перерыва

      Чтобы стать членом Альянса, страна преодолела трудный путь. Соседняя Греция ограничивала интеграционные стремления одной из бывших югославских республик. А все – из-за названия.

      Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?Историческое соглашение Греции с Македонией завершит один из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

      Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры.

      Как происходило согласование соглашения между государствами?

      Требование на смену названия таки согласовали – чтобы войти в военный альянс и стать членом ЕС. В стране состоялся референдум, впрочем явка граждан на нем была крайне низкая.

      Большинство тех, кто таки пришли на референдум 30 сентября, все же поддержали инициативу. Македонцы отдали 90% голосов не так за смену названия, как за развитие страны, перспективное членство в Евросоюзе и НАТО. Говорят, что голосовали за будущее.

      После референдума перед правительствами обеих стран стоит задача ратифицировать соглашение. Депутаты Северной Македонии в конце 2018 года поддержали интеграционный процесс в стране.

      Вслед за ними, в январе 2019-го ратифицировали соглашение и греки. Но это вызвало нешуточные протесты среди жителей Греции. Мол, страна слишком помогает соседнему государству.

      Протести у Греції
      Протесты в Греции

      Впрочем греческие парламентарии таки добились своего – 27 лет спора позади. Теперь республика Северная Македония в течение ближайшего года станет полноправным членом Североатлантического альянса. Четвертой на Балканском полуострове – после Греции, Болгарии и Румынии.

      Как реагирует Россия

      Конечно, вступление страны в НАТО не нравится России. Ведь РФ решительно выступает против расширения НАТО на Балканах, которые считает своей сферой влияния.

      Российские пропагандисты создали в соцсетях немало фейковых аккаунтов, от имени которых призывали бойкотировать референдум.

      Перспективы членства в НАТО для Украины

      Тем временем Украина уже десятилетиями готовится к вступлению в Альянс. При том, что североатлантический блок оказывает вооруженную поддержку нашему государству, в стране совместно с НАТО регулярно проводятся учения, а корабли организации дислоцируются в Черноморском регионе.

      Читайте также: Украина должна вступить в НАТО: Грымчак назвал две важные причины

      Сейчас Украина лишь выполняет план действий относительно членства в Альянсе, но пока это далекая перспектива, которая станет реальностью не ранее 2025 года.

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      6 февраля
      88030
      Теги: Евросоюз Греция Российская пропаганда Македония НАТО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      6 февраля , 23:46 Наш мир в руках бандитов и убийц: что означает ракетный договор РФ и США
      Іван Яковина 57
      Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      6 февраля , 22:15 Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика
      35142
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      6 февраля , 22:08 Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      594
      Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма
      6 февраля , 22:00 Лидеры "Талибана" снова в РФ или Почему Москва – столица терроризма
      Злой Одессит 598
      Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
      6 февраля , 21:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
      157
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Противники "желтых жилетов" вышли на улицы Парижа
       28 января , 03:53
      Нобелевская премия мира-2017: стало известно, кто ее получил
       10 декабря 2017 , 17:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук