НАТО расширяется: непростой путь Северной Македонии в Альянс

В Брюсселе подписали исторический документ – протокол о присоединении Македонии к Североатлантическому Альянсу.

Почти 30 лет соседняя Греция блокировала интеграционные процессы Македонии, однако наконец соседям удалось примириться.

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Чтобы стать членом Альянса, страна преодолела трудный путь. Соседняя Греция ограничивала интеграционные стремления одной из бывших югославских республик. А все – из-за названия.

Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?Историческое соглашение Греции с Македонией завершит один из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.



Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры.

Как происходило согласование соглашения между государствами?

Требование на смену названия таки согласовали – чтобы войти в военный альянс и стать членом ЕС. В стране состоялся референдум, впрочем явка граждан на нем была крайне низкая.

Большинство тех, кто таки пришли на референдум 30 сентября, все же поддержали инициативу. Македонцы отдали 90% голосов не так за смену названия, как за развитие страны, перспективное членство в Евросоюзе и НАТО. Говорят, что голосовали за будущее.

После референдума перед правительствами обеих стран стоит задача ратифицировать соглашение. Депутаты Северной Македонии в конце 2018 года поддержали интеграционный процесс в стране.

Вслед за ними, в январе 2019-го ратифицировали соглашение и греки. Но это вызвало нешуточные протесты среди жителей Греции. Мол, страна слишком помогает соседнему государству.



Протесты в Греции

Впрочем греческие парламентарии таки добились своего – 27 лет спора позади. Теперь республика Северная Македония в течение ближайшего года станет полноправным членом Североатлантического альянса. Четвертой на Балканском полуострове – после Греции, Болгарии и Румынии.

Как реагирует Россия

Конечно, вступление страны в НАТО не нравится России. Ведь РФ решительно выступает против расширения НАТО на Балканах, которые считает своей сферой влияния.

Российские пропагандисты создали в соцсетях немало фейковых аккаунтов, от имени которых призывали бойкотировать референдум.

Перспективы членства в НАТО для Украины

Тем временем Украина уже десятилетиями готовится к вступлению в Альянс. При том, что североатлантический блок оказывает вооруженную поддержку нашему государству, в стране совместно с НАТО регулярно проводятся учения, а корабли организации дислоцируются в Черноморском регионе.

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Сейчас Украина лишь выполняет план действий относительно членства в Альянсе, но пока – это далекая перспектива, которая станет реальностью не ранее 2025 года.