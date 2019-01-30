01:37
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Україна має вступити до НАТО: Гримчак назвав дві найважливіші причини

      262 Читать новость на русском
      Гримчак назвав дві головні причини вступу України до НАТО
      Гримчак назвав дві головні причини вступу України до НАТО / Фото з відкритих джерел

      Вступ України до НАТО є надзвичайно важливим, адже він забезпечує колективну оборону, а країна менше витрачає на свою оборону. Окрім того, членство в Альянсі зробить неможливим зміну західного курсу країни.

      Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в ефірі "Прямого".

      Читайте також: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році, – Порошенко

      "Що я вважаю про НАТО, чому я вважаю це надзвичайно важливим? Перше – НАТО забезпечує колективну оборону. Тоді на оборону окрема країна витрачає менше, ніж країна, яка сама забезпечує повний комплекс себе. Так сталося, що коли ти нейтральний, але позаблоковий, ти сам за все відповідаєш. А якщо ти у військово-політичному союзі, то тобі допомагає величезна кількість країн", – зазначив він.

      Зараз Україна витрачає на безпеку 5% ВВП, а країни НАТО – 2%. В сьогоднішніх умовах 3% для нашої країни – це приблизно 2-3 мільярди доларів на рік. Проте, через кілька років ВВП країни збільшиться, тому і видатки значно зростуть.

      І друге, чому воно необхідно. Вступ у НАТО – остаточно унеможливлює в майбутньому зміну курсу. Країни вступають в НАТО, і, я думаю, після того повернення до курсу в "тайожний союз" чи ще куди-небудь стане неможливим. І тоді це буде найголовніше,
      – наголосив Гримчак.

      Читайте також: У НАТО розповіли, як реагують на загрозу з боку Росії у Чорному морі

      Що Україна зробила для вступу в НАТО? 22 листопада Верховна Рада затвердила у першому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

      Коли Україна може вступити до НАТО? На думку екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерала-лейтенанта Ігоря Романенка, Україна може стати членом НАТО продовж 5-10 років. В країні триває реформування Збройних сил, тому вони можуть досягти стандартів військового альянсу до 2020 року.

      Глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко повідомив, що Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії.

      Чому Україні важливо стати членом НАТО? Президент Петро Порошенко заявив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія ніколи не наважилася б анексувати Крим і розгорнути збройну агресію на Донбасі. Інтеграція країни до євроатлантичного простору гарантує мир, безпеку, незалежність і подолання бідності.

      Скільки українців підтримують вступ до НАТО? За даними опитування вступ України до Північноатлантичного альянсу підтримують 40% громадян, проти виступають 36% опитаних.

      Теги: Новини України Новини політики НАТО Юрій Гримчак ВВП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як живе найбагатший екоінспектор-хабарник України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор-хабарник України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 139
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      29 січня , 22:30 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      1134
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 4377
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      29 січня , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      855
      "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      29 січня , 21:01 "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      1667
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук