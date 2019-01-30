Україна має вступити до НАТО: Гримчак назвав дві найважливіші причини

Вступ України до НАТО є надзвичайно важливим, адже він забезпечує колективну оборону, а країна менше витрачає на свою оборону. Окрім того, членство в Альянсі зробить неможливим зміну західного курсу країни.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в ефірі "Прямого".

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"Що я вважаю про НАТО, чому я вважаю це надзвичайно важливим? Перше – НАТО забезпечує колективну оборону. Тоді на оборону окрема країна витрачає менше, ніж країна, яка сама забезпечує повний комплекс себе. Так сталося, що коли ти нейтральний, але позаблоковий, ти сам за все відповідаєш. А якщо ти у військово-політичному союзі, то тобі допомагає величезна кількість країн", – зазначив він.

Зараз Україна витрачає на безпеку 5% ВВП, а країни НАТО – 2%. В сьогоднішніх умовах 3% для нашої країни – це приблизно 2-3 мільярди доларів на рік. Проте, через кілька років ВВП країни збільшиться, тому і видатки значно зростуть.

І друге, чому воно необхідно. Вступ у НАТО – остаточно унеможливлює в майбутньому зміну курсу. Країни вступають в НАТО, і, я думаю, після того повернення до курсу в "тайожний союз" чи ще куди-небудь стане неможливим. І тоді це буде найголовніше,

– наголосив Гримчак.

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Що Україна зробила для вступу в НАТО? 22 листопада Верховна Рада затвердила у першому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

Коли Україна може вступити до НАТО? На думку екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерала-лейтенанта Ігоря Романенка, Україна може стати членом НАТО продовж 5-10 років. В країні триває реформування Збройних сил, тому вони можуть досягти стандартів військового альянсу до 2020 року.

Глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко повідомив, що Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії.

Чому Україні важливо стати членом НАТО? Президент Петро Порошенко заявив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія ніколи не наважилася б анексувати Крим і розгорнути збройну агресію на Донбасі. Інтеграція країни до євроатлантичного простору гарантує мир, безпеку, незалежність і подолання бідності.

Скільки українців підтримують вступ до НАТО? За даними опитування вступ України до Північноатлантичного альянсу підтримують 40% громадян, проти виступають 36% опитаних.