Украина должна вступить в НАТО: Грымчак назвал две важные причины

Вступление Украины в НАТО является чрезвычайно важным, ведь оно обеспечивает коллективную оборону, а страна меньше тратит на свою оборону. Кроме того, членство в Альянсе сделает невозможным изменение западного курса страны.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "Прямого".

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"Что я думаю о НАТО, почему я считаю это чрезвычайно важным? Первое – НАТО обеспечивает коллективную оборону. Тогда на оборону отдельная страна тратит меньше, чем страна, которая сама обеспечивает себе полный комплекс. Так случилось, что когда ты нейтрален, но внеблоковый, ты сам за все отвечаешь. А если ты в военно-политическом союзе, то тебе помогает огромное количество стран", – отметил он.

Сейчас Украина тратит на безопасность 5% ВВП, а страны НАТО – 2%. В сегодняшних условиях 3% для нашей страны – это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Однако, через несколько лет ВВП страны увеличится, поэтому и расходы значительно возрастут.

И второе, почему оно необходимо. Вступление в НАТО – окончательно исключает в будущем смену курса. Страны вступают в НАТО, и, я думаю, после этого возвращение к курсу в "тайожний союз" или еще куда-либо станет невозможным. И тогда это будет самое главное,

– подчеркнул Грымчак.

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Что Украина сделала для вступления в НАТО? 22 ноября Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

Когда Украина может вступить в НАТО? По мнению экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Украина может стать членом НАТО в течение 5-10 лет. В стране продолжается реформирование Вооруженных сил, поэтому они могут достичь стандартов военного альянса до 2020 года.

Глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сообщил, что Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии.

Почему Украине важно стать членом НАТО? Президент Петр Порошенко заявил, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия никогда не решилась бы аннексировать Крым и развернуть вооруженную агрессию на Донбассе. Интеграция страны к евроатлантическому пространству гарантирует мир, безопасность, независимость и преодоление бедности.

Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО? По данным опроса вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 40% граждан, против выступают 36% опрошенных.