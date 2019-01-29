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      Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году, – Порошенко

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      Петр Порошенко говорит, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году
      Петр Порошенко говорит, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году / Фото из открытых источников

      По мнению Президента Петра Порошенко, только полноправное членство в Евросоюзе и НАТО будет гарантировать Украине независимость.

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      Об этом он заявил во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

      В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план по членству в НАТО,
      – сказал Порошенко.

      По мнению Президента, Украина и Евросоюз приблизились друг к другу "как никогда". Кроме того, по его словам, больше ни одна страна, которая не входит в НАТО, не имеет столь близких отношений с альянсом.

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      Напомним, 8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сообщил, что Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии, однако необходимо много работать в этом направлении. Обогнать Македонию Украине не удастся. Сейчас Украина имеет статус страны-аспиранта.

      Что означает статус "страны-аспиранта" НАТО, под который теперь попадает Украина?Под этот статус подпадают страны, задекларировавшие интерес в присоединении к Альянсу. Сначала они получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформами. Следующий шаг – План действий по членству. Именно с его предоставлением можно реально говорить, что страна является кандидатом на вступление в Альянс.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 НАТО Евросоюз
      Источник: 24 канал
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