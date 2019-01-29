Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году, – Порошенко

По мнению Президента Петра Порошенко, только полноправное членство в Евросоюзе и НАТО будет гарантировать Украине независимость.

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Об этом он заявил во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план по членству в НАТО,

– сказал Порошенко.

По мнению Президента, Украина и Евросоюз приблизились друг к другу "как никогда". Кроме того, по его словам, больше ни одна страна, которая не входит в НАТО, не имеет столь близких отношений с альянсом.

Угода про асоціацію діє, і частка ЄС в нашому експорті перевищила 42%. А до 2024 ми подамо заявку на вступ до ЄС, отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО. А за півтора роки понад 2 млн людей вже скористалися правом вільних поїздок до Європи. pic.twitter.com/K95SUmkbJY — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 января 2019 г.

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Напомним, 8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сообщил, что Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии, однако необходимо много работать в этом направлении. Обогнать Македонию Украине не удастся. Сейчас Украина имеет статус страны-аспиранта.

Что означает статус "страны-аспиранта" НАТО, под который теперь попадает Украина?Под этот статус подпадают страны, задекларировавшие интерес в присоединении к Альянсу. Сначала они получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформами. Следующий шаг – План действий по членству. Именно с его предоставлением можно реально говорить, что страна является кандидатом на вступление в Альянс.