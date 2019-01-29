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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році, – Порошенко

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      Петро Порошенко каже, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
      Петро Порошенко каже, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році / Фото з відкритих джерел

      На думку Президента Петра Порошенко, тільки повноправне членство в Євросоюзі і НАТО гарантуватиме Україні незалежність.

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      Таку обіцянку він зробив під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

      У 2024 році ми подамо заявку на вступ до ЄС. І немає жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати план щодо членства в НАТО",
      – сказав Порошенко.

      На думку Президента, Україна і Євросоюз наблизилися один до одного "як ніколи". Крім того, за його словами, більше жодна країна, яка не входить до НАТО, не має настільки близьких відносин з альянсом.

      При цьому, як пообіцяв він, Україна вступить до НАТО, "як країна-регіональний лідер, як країна, яка вже суттєво посилила східний фланг НАТО, як країна, що захистила від російської навали не лише себе, а й всю європейську цивілізацію".

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      Нагадаємо, 8 січня глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко повідомив, що Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії, однак необхідно багато працювати у цьому напрямку. Обігнати Македонію Україні не вдасться. Зараз Україна має статус країни-аспіранта. 

      Що означає статус "країни-аспіранта" НАТО, під який відтепер підпадає Україна?Під цей статус підпадають країни, що задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу. Спершу вони отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їх прагнення до членства та пов’язаних із цим реформ. Наступний крок – План дій щодо членства. Саме з його наданням можна реально говорити, що країна є кандидатом на вступ до Альянсу. Лише після виконання всіх кореслених вимог із реформування країни можна починати оцінювати перспективи вступу країни до НАТО.

       

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини України НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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