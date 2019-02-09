Официально: Греция одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Парламент Греции вечером в пятницу ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

За протокол проголосовали 153 депутата, против были 140, пишет Ekathimerini.

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После ратификации протокола вступили в силу изменения в конституции Македонии. Поэтому теперь страна официально стала называться Республика Северная Македония.

В среду, 6 февраля, послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

Много лет Греция блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?

Историческое соглашение Греции с Македонией завершит один из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.



Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры. К тому же, отказ Македонии от старого названия позволит стране присоединиться к НАТО и Евросоюзу.