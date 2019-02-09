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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Официально: Греция одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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      Греция одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
      Греция одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО / ekathimerini.com

      Парламент Греции вечером в пятницу ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

      За протокол проголосовали 153 депутата, против были 140, пишет Ekathimerini.

      Читайте также: НАТО расширяется: непростой путь Северной Македонии в Альянс

      После ратификации протокола вступили в силу изменения в конституции Македонии. Поэтому теперь страна официально стала называться Республика Северная Македония.

      В среду, 6 февраля, послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

      Много лет Греция блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

      Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?
      Историческое соглашение Греции с Македонией завершит один из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

      Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры. К тому же, отказ Македонии от старого названия позволит стране присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

      blog_ava
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      Теги: Евросоюз НАТО Македония Греция Новости политики
      Источник: 24 Канал
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