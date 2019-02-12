Республика Северная Македония: страна официально сменила название

Закон об изменении названия бывшей югославской республики на Северную Македонию вступил в силу 12 февраля. На такие кардинальные шаги власти страны решилась, чтобы вступить в НАТО.

Во вторник закон, определяющий изменения в Конституцию, опубликовали в правительственном "Официальном вестнике".

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События, предшествовавшие переименованию Северной Македонии:

Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?

Оно завершило одну из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры.

После переименования страны в Северную Македонию перед ней открылся долгожданный путь в НАТО. 6 февраля в Брюсселе подписали исторический документ – протокол о присоединении Македонии в Североатлантический Альянс. А уже 9 февраля парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.