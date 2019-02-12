Республика Северная Македония: страна официально сменила название
Закон об изменении названия бывшей югославской республики на Северную Македонию вступил в силу 12 февраля. На такие кардинальные шаги власти страны решилась, чтобы вступить в НАТО.
Во вторник закон, определяющий изменения в Конституцию, опубликовали в правительственном "Официальном вестнике".
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События, предшествовавшие переименованию Северной Македонии:
- 17 июня 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония должна была изменить свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу;
- 20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония;
- 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок к Конституции, предусматривающих изменение названия страны;
- 18 ноября в Скопье состоялись протесты против переименования страны в Республику Северная Македония;
- 11 января 2019 парламент Македонии одобрил изменения в Конституцию;
- 20 января в греческих Афинах люди вышли на акцию протеста против соглашения между странами. Во время протестов произошли столкновения с полицией и пострадали люди. Большинство греков недовольны тем, что их соседей надо называть македонцами, а их язык – македонском.
- 25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии.
Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?
Оно завершило одну из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.
Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры.
После переименования страны в Северную Македонию перед ней открылся долгожданный путь в НАТО. 6 февраля в Брюсселе подписали исторический документ – протокол о присоединении Македонии в Североатлантический Альянс. А уже 9 февраля парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.