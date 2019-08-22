Украина и Северная Македония запускают безвиз на постоянной основе

Кабмин утвердил безвиз с правительством Северной Македонии. Соглашение позволяет гражданам двух стран, которые имеют биометрический паспорт, въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

Соглашение подписала посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк с министром иностранных дел этой страны Николой Димитровым еще 12 июля.

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Уже 21 августа на заседании Кабинет министров принял постановление об утверждении соглашения по безвизу с Северной Македонией.

В МИД этой страны отметили, что соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере.

Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение каждый год. Работаем дальше!

– прокомментировала эту новость Задорожнюк.

Ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Закон об изменении названия бывшей югославской республики Македония на Северную Македонию вступил в силу 12 февраля. На такие кардинальные шаги власти страны решились, чтобы вступить в НАТО.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Список стран, где виза не нужна вовсе – не изменился / Инфографика 24 канала

11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины. Ровно через месяц, 11 июня, безвиз заработал. Однако, чтобы им воспользоваться – нужно иметь биометрический загранпаспорт.

Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы – в материале 24 канала.



Количество стран с необходимостью получения предыдущей электронной визы возросло