Украина подписала соглашение о безвизовых еще одной страной Латинской Америки
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, которое позволяет Украинский посещать Эквадор без виз.
Главы МИД обоих государств поставили подписи под документом во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Привет. Эквадор – двадцать первый страна Латинской Америки, с которой будет Безвизовые. Продолжаем открывать двери для наших граждан,
– написал Пристайко в твиттере.
Кроме того Пристайко подписал коммюнике с главой МИД Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвешем об установлении дипломатических отношений. Министр отметил, что обе страны намерены наладить сотрудничество в направлении взаимного безвизового режима.
Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море. Состоит из большого острова Сент-Винсент и 32 меньших островов.
Страны двигаться в направлении заключения безвизовых
К слову, накануне Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Отныне граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.