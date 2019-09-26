Украина подписала соглашение о безвизовых еще одной страной Латинской Америки

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, которое позволяет Украинский посещать Эквадор без виз.

Главы МИД обоих государств поставили подписи под документом во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Привет. Эквадор – двадцать первый страна Латинской Америки, с которой будет Безвизовые. Продолжаем открывать двери для наших граждан,

– написал Пристайко в твиттере.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Кроме того Пристайко подписал коммюнике с главой МИД Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвешем об установлении дипломатических отношений. Министр отметил, что обе страны намерены наладить сотрудничество в направлении взаимного безвизового режима.

Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море. Состоит из большого острова Сент-Винсент и 32 меньших островов.



Страны двигаться в направлении заключения безвизовых

К слову, накануне Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Отныне граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.



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