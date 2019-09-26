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      Украина подписала соглашение о безвизовых еще одной страной Латинской Америки

      6 Читати новину українською
      Украина и Эквадор заключили соглашение о безвизовых
      Украина и Эквадор заключили соглашение о безвизовых / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, которое позволяет Украинский посещать Эквадор без виз.

      Главы МИД обоих государств поставили подписи под документом во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

      Актуально: Эстония отменила бесплатные визы для украинцев

      Привет. Эквадор – двадцать первый страна Латинской Америки, с которой будет Безвизовые. Продолжаем открывать двери для наших граждан,
      – написал Пристайко в твиттере.

      Кроме того Пристайко подписал коммюнике с главой МИД Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвешем об установлении дипломатических отношений. Министр отметил, что обе страны намерены наладить сотрудничество в направлении взаимного безвизового режима.

      Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море. Состоит из большого острова Сент-Винсент и 32 меньших островов.

      Пристайко
      Страны двигаться в направлении заключения безвизовых

      К слову, накануне Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. Отныне граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.


      Перечень стран, где виза не нужна / Инфографика 24 канала

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      Теги: Эквадор Безвизовый режим Вадим Пристайко МИД Украины Новости Украины Новости политики
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