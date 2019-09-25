Эстония отменила бесплатные визы для украинцев

Правительство Эстонии отменило решение 2010 года, которое позволяло украинцам не платить государственную пошлину за долгосрочные визы.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, среди украинцев, которые обращаются за долгосрочной визой, около 90% просят ее с целью трудоустройства, пишет "Радио свобода".

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Именно поэтому в Эстонии и считают необоснованным продлевать действие такого исключения для граждан Украины.

Решение эстонского правительства начнет действовать с 1 ноября 2019 года. Сейчас государственная пошлина за рассмотрение заявки на долгосрочную визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 – 100 евро.

Заметим, что украинцев, которые планируют посетить Эстонию на срок до 90 дней без права на трудоустройство и при наличии биометрического паспорта, это изменение не касается.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 127 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Перечень стран, где виза не нужна вовсе – не изменился / Инфографика 24 канала