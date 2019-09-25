Естонія скасувала безкоштовні візи для українців

Уряд Естонії скасував рішення 2010 року, яке дозволяло українцям не сплачувати державне мито за довготермінові візи.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Реймсалу, серед українців, які звертаються за довгостроковою візою, близько 90% просять її з метою працевлаштування, пише "Радіо свобода".

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Саме тому в Естоніїї вважають необґрунтовано продовжувати дію такого винятку для громадян України.

Рішення естонського уряду почне діяти з 1 листопада 2019 року. Наразі державне мито за розгляд заявки на довготермінову візу становить 80 євро, з 1 січня 2020 року – 100 євро.

Зауважимо, що українців, які планують відвідати Естонію на термін до 90 днів без права на працевлаштування та за наявності біометричного паспорту, ця зміна не стосується.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 127 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де віза не потрібна зовсім – не змінився / Інфографіка 24 каналу