Україна може отримати безвіз з двома карибськими країнами

Україна встановила дипломатичні взаємини з Гренадою, а також із Сент-Вінсентом і Гренадинами, острівними державами у Карибському морі.

Спільне комюніке підписали міністри закордонних справ країн: від України – Вадим Пристайко та від Гренади – Пітер Чарльз Девід.

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Очільники зовнішньополітичних відомств також домовилися про підписання найближчим часом угоди щодо взаємного скасування візових вимог.

Що відомо про Гренаду

Це острівна держава вулканічного походження у Карибському морі. До її складу входять деякі острови з групи Навітряних Антил, а саме власне Гренада та південна частина островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока.

Гренаду було відкрито у 1498 році під час третього плавання Колумба. Тоді ці острови заселяли індіанці-кариби. З європейців тут першими оселилися іспанці, а потім і французи з англійцями. Щодо останніх, то спершу Гренаду придбала Франція, потім ці острови захопили англійці, але за деякий час французи все ж зуміли їх повернути. Остаточно острів відійшов до Англії у 1783 році за Версальським договором. З 1958 по 1962 рік Гренада входила до складу Федерації Вест-Індії, недовговічної федерації британських колоній у Вест-Індії. У 1967 році Гренада отримала внутрішнє самоуправління.

Столиця країни – Сент-Джорджес, а її площа становить 344 квадратних кілометри. Очолює Гренаду британська королева Єлизавета II: її тут представляє генерал-губернатор. Гренада входить до складу ООН, Організації Американських Держав і Британської Співдружності націй.

Державна мова Гренади – англійська, також тут спілкуються кількома французькими діалектами патуа. Експортує ця країна какао, банани, мускатний цвіт і мускатний горіх

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Раніше Пристайко також на полях Генасамблеї ООН схоже комюніке (встановлення дипломатичних взаємин і домовленості щодо усунення візових бар’єрів) підписав з прем'єрміністром Сент-Вінсент і Гренадин Ральфом Гонсальвесом.

"Сторони відзначили, що встановлення дипломатичних відносин сприятиме активізації двостороннього політичного діалогу, торговельно-інвестиційного співробітництва, а також співпраці у сфері освіти", – зазначили в українському МЗС.

One more partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.

We continue to develop political&trade networks around pic.twitter.com/oLgDn8FmzI — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 September 2019

Що відомо про Сент-Вінсент і Гренадини

Це незалежна держава в групі Навітряних островів, що входять до складу Малих Антил. Складається ця країна з відносно великого острова Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів, які входять до групи Північні Гренадини, а також рифів Тобаго.

Загальна площа островів — 389,3 квадратних кілометра. Населення країни становить 109 тисяч осіб. Столиця і головний порт – місто Кінгстаун. Сент-Вінсент і Гренадини є членом ООН та Британської Співдружності націй. Назва країни походить від імені Святого Вінсента та іспанської провінції Гранада. Офіційна мова – англійська, очолює Сент-Вінсент і Гренадини британська королева Єлизавета II: її тут представляє генерал-губернатор.

Острів Сент-Вінсент відкрив Христофор Колумб у 1498 році, в День святого Вінсента. До моменту відкриття острів населяли упродовж попередніх 5,5 тисячі років: спершу тут оселилися індіанці чибоні, потім араваки та останніх зрештою витіснили войовничі індіанці кариби. У XVII – XVIII століттях Сент-Вінсент по черзі переходив під контроль Великої Британії та Франції. У 1979 році Сент-Вінсент разом із сусідніми Гренадинами став повністю незалежною державою в складі Британської Співдружності.

Виробляє ця країна виробництва цемент, продукти харчування, меблі, одяг та аррорут-крохмаль, який отримують з коренів, плодів, бульб тропічних рослин. У 1990-х тут створено підприємства з виробництва тенісних ракеток і складання електроапаратури на експорт. Також ця країна експортує банани, солодку картоплю, копру (висушену олійну спеціальну тканину горіхів кокосової пальми) та вищезазначений аррорут.

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Зауважимо, що упродовж останнього місяця аж 3 країни запровадили безвізовий режим з Україною. Мовиться про Лаос (щоправда, сюди слід буде оформити безкоштовну електрону візу), Колумбію та Еквадор.