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      Велику двадцятку очолила Саудівська Аравія: які пріоритети роботи

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      Саудівська Аравія очолила G20 / ua.interfax.com.ua

      Саудівська Аравія 1 грудня очолила G20 ("Велику двадцятку"). Пріоритетам свого головування країна бачить захист клімату та прав жінок.

      Саудівська Аравія хоче досягти таких умов, за яких "усі люди – передусім жінки та молодь – зможуть жити, працювати та бути успішними", повідомляє DW з посиланням на уряд країни.

      Читайте також: У Саудівській Аравії зняли жорстку заборону для жінок

      Ер-Ріяд також вживатиме заходів із захисту клімату та розвивати технологічний прогрес.

      На чолі G20 Саудівська Аравія змінила Японію. Наступний саміт групи має відбутися 21-22 грудня 2020 року в Ер-Ріяді. Це буде перша зустріч "Великої двадцятки" в арабському світі.

      Зауважимо, що права жінок у Саудівській Аравії дуже обмежені, зокрема в країні жорстко регламентований жіночий одяг. Деякі правила останнім часом послабили. Наприклад, жителькам королівства дозволили водити авто та навіть подорожувати без чоловіка. Проте для багатьох життєвих рішень жінкам досі потрібен дозвіл чоловіка.

      Що таке G20? Група двадцяти міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Євросоюзу. Ідея створення "Великої двадцятки" обумовлена рішенням встановити неформальний механізм для діалогу з ключових питань економічної і фінансової політики між системоутворювальними країнами світу. Мета –досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн.

      Загалом на країни G20 припадає понад 85% світового ВВП. У них живе понад 60% населення світу, причому 66% бідного населення також припадає на ці країни.

      Основна форма діяльності G20 – щорічні зустрічі на рівні міністрів фінансів і голів центробанків. Зустрічі проходять у країні, яка є головою групи. Ця країна міняється щорічно за принципом ротації.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики G20 Саудівська Аравія клімат
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