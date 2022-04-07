Об этом сообщили в пресс-службе компании. Прокат возобновляется уже сегодня, 7 апреля.

Важно В освобожденных городах Киевщины стартовали работы по восстановлению инфраструктуры, – Тимошенко

Пока будут работать в ограниченном режиме

Пока киевляне смогут передвигаться на электросамокатах только в центре городах. Если будет большой спрос – через несколько дней зону покрытия будут расширять.

Мы запускаем услугу проката электросамокатов в такое сложное для всех время, чтобы продемонстрировать нашу поддержку киевлянам и предоставить им дополнительный и удобный способ передвижения на короткие расстояния, – сказал руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.

Цены будут снижены: от 5 гривен за разблокировку и 1,5 гривны в минуту пользования. Во время комендантского часа пользоваться электросамокатами будет запрещено.