Про це повідомили у пресслужбі компанії. Прокат відновлюють вже сьогодні, 7 квітня.
Важливо У звільнених містах Київщини стартували роботи з відновлення інфраструктури, – Тимошенко
Поки працюватимуть в обмеженому режимі
Наразі кияни зможуть пересуватися на електросамокатах лише в центрі містах. Якщо буде великий попит – вже за кілька днів зону покриття будуть розширювати.
Ми запускаємо послугу прокату електросамокатів у такий скрутний для всіх час, щоб продемонструвати нашу підтримку киянам і надати їм додатковий та зручний спосіб пересування на короткі відстані, – сказав керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.
Ціни будуть зниженими: від 5 гривень за розблокування та 1,5 гривні за хвилину користування. Під час комендантської години користуватися електросамокатами буде заборонено.