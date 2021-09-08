Суммарно Шуфрич говорил почти 16 часов. Их речи превзошли даже время выступлений спикера парламента Дмитрия Разумкова. К слову, 7 сентября, как только начался новый парламентский год работы, Шуфрич традиционно вышел к трибуне.

К теме В "Слуге народа" рассказали, какие реформы рассмотрит Совет осенью

Кто еще любил поговорить в Раде

Наибольшее количество выступлений за 2 года работы в Раде у руководства: Разумкова и первого заместителя Руслана Стефанчука. Далее Шуфрич, а за ним – нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк. Она выступала более 12 часов. Заметим, что политик зачитывала пятничные обращение депутатов в парламенте.

На третьем месте оказался Колтунович. На четвертом и шестом – нардепы от "Батькивщины" Вадим Ивченко и Сергей Власенко, у которых около девяти часов выступлений.



Кто больше говорил в Раде / Инфографика "Честно"

Кто больше всего молчал

За 2 года работы Рады 35 нардепов ни разу не выступили ни с трибуны, ни с места. Больше всего такихво фракции "Слуга народа", среди внефракционных и во фракции ОПЗЖ.

Например, в ОПЗЖ в течение двух лет не выступали Юлия и Сергей Левочкины, Тарас Козак, Вадим Столар, Юрий Солод, Игорь Абрамович и Виталий Борт.

Не было молчунов в "Батькивщине", "Европейской солидарности" и "Голосе". Все депутаты этих фракций хотя бы раз выступали в течение двух лет в Верховной Раде 9 созыва.



Где больше всего молчунов / Инфографика "Честно"