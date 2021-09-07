Прежде всего говорится о переформатировании Службы безопасности, земельной реформе, реформе децентрализации и пенсионной.

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Переформатирование СБУ

В документе предлагается разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность СБУ. По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, в законопроект внесли 2,5 тысячи поправок.

Это не значит, что их всех учтут, но часть из них комитет примет во внимание. Скорее всего, этот законопроект будет вынесен на вторую неделю,

– сказала Кравчук.

Земельная реформа

Нардепы должны приступить к третьему закону из пакета. Он касается агрокредитов. По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, если за документ проголосуют, то Украина получит миллиардное финансирование от Всемирного банка.

Децентрализация

До конца сентября в парламенте может оказаться законопроект об изменениях в Конституцию. В документе закрепят положение о существовании общин и новое территориально-административное устройство.

Обратите внимание! По словам первого вице-спикера Руслана Стефанчука, уже к концу сессии депутаты намерены направить документ в КСУ и принять его – в первом чтении.

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Пенсионная реформа

В "Слуге народа" хотят принять законопроект о введении второго накопительного уровня. Однако по инициативе ожидают большие дискуссии. Предыдущие попытки не находили поддержки ни в профильном комитете, ни в зале.

Парламент начнет сессию с законопроекта о референдуме

Отметим, что ранее Корниенко отметил, что работу 7 сентября нардепы могут начать с рассмотрения законопроекта о местном референдуме. Мол, документ давно готов и представлен в парламент. Преимущественно "слуги народа" рассчитывают на свои голоса.