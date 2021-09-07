Об этом рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из украинских телеканалов. Законопроект о местном референдуме, отметил он, – давно готов.

Ранее В Раду внесли законопроект о местном референдуме: основные положения

Модератором по документу является Руслан Стефанчук

Будем его (законопроект – 24 канал) обсуждать сегодня. Во всех инициативах по народовластию Руслан Алексеевич (Руслан Стефанчук – 24 канал) выступает нашим главным рулевым, модератором. Они все проработаны абсолютно, с очень широким кругом экспертов, международных и украинских,

– рассказал Корниенко.

Относительно того, надеются ли "слуги народа" на голоса других фракций, то Корниенко отметил, что договоренности очень часто возникают в процессе.

"Слуга народа" надеется прежде всего на голоса своих нардепов

Политик напомнил, что закон о всеукраинском референдуме монобольшинство проголосовало само, хотя и приобщались представители других политсил.

У нас большая фракция. Если не будет проблем со здоровьем, потому что снова осень намечается сложная в плане здоровья. Но многие депутаты вакцинированы, кто-то переболел, и наш коллективный иммунитет в зале парламента точно будет лучше,

– добавил нардеп.

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Главные моменты в законопроекти о местном референдуме:

местный референдум может проводиться только на уровне административно-территориальной единицы, не включая районы и области;

есть запрет на вопросы, которые могут влиять на территориальную целостность и суверенитет;

на референдум не смогут выносить вопросы, противоречащие Конституции или которые не касаются полномочий местной власти;

инициировать референдум может территориальная община (не менее 10% избирателей); сельский, поселковый, городской совет; сельский, поселковый, городской голова;

голосования не могут назначать и проводить при военном или чрезвычайном положении.

Обратите внимание! Ранее президент Зеленский уже подписал закон о всеукраинском референдуме. Его парламент принял еще 26 января 2021 года.