Да, местный референдум – это форма решения вопросов в общинах. Текста законопроекта пока нет, однако нардепка Ольга Совгиря привела основные положения инициативы.
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Какие вопросы предлагают выносить на референдум
- На референдум будут выносить вопросы местного значения – те, которые связаны с организацией деятельности и функционирования территориальной общины.
- Например, утверждение устава территориальной общины или изменений к нему, досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы.
На голосование можно будет вносить только один вопрос с четкими вариантами ответов: "да или нет". Решение будет принято, если его поддержит большинство избирателей.
Вопросы, которые нельзя выносить на местный референдум
В законопроекте отметили, что на референдум не смогут выносить вопросы, которые противоречат Конституции или не касаются полномочий местной власти. В частности, те, которые направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Кто сможет инициировать референдум
- территориальная община (не менее 10% избирателей);
- сельский, поселковый, городской совет;
- сельский, поселковый, городской голова.
Принять участие в местном референдуме смогут совершеннолетние украинцы, которые зарегистрированы по адресу, который относится к территории этой общины.
Когда нельзя будет проводить местный референдум
Голосование не могут назначать и проводить при военном или чрезвычайном положении.
Заметили, что решение местного референдума будет обязательным для исполнения. Его можно будет изменить только через местный референдум не ранее чем через 3 года со дня его принятия.
Заметим, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. За документ Верховная Рада проголосовала еще 26 января 2021.