Да, местный референдум – это форма решения вопросов в общинах. Текста законопроекта пока нет, однако нардепка Ольга Совгиря привела основные положения инициативы.

К теме В Украине могут состояться первые референдумы: ЦИК отправляет представителей на собрание

Какие вопросы предлагают выносить на референдум

На референдум будут выносить вопросы местного значения – те, которые связаны с организацией деятельности и функционирования территориальной общины.

Например, утверждение устава территориальной общины или изменений к нему, досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы.

На голосование можно будет вносить только один вопрос с четкими вариантами ответов: "да или нет". Решение будет принято, если его поддержит большинство избирателей.

Вопросы, которые нельзя выносить на местный референдум

В законопроекте отметили, что на референдум не смогут выносить вопросы, которые противоречат Конституции или не касаются полномочий местной власти. В частности, те, которые направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кто сможет инициировать референдум

территориальная община (не менее 10% избирателей); сельский, поселковый, городской совет; сельский, поселковый, городской голова.

Принять участие в местном референдуме смогут совершеннолетние украинцы, которые зарегистрированы по адресу, который относится к территории этой общины.

Обратите внимание! Военнослужащий срочной службы, украинец, проживающий за рубежом или который по приговору суда находится в тюрьме, считаются такими, которые не принадлежат ни к одной территориальной общине.

Когда нельзя будет проводить местный референдум

Голосование не могут назначать и проводить при военном или чрезвычайном положении.

Заметили, что решение местного референдума будет обязательным для исполнения. Его можно будет изменить только через местный референдум не ранее чем через 3 года со дня его принятия.

Заметим, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. За документ Верховная Рада проголосовала еще 26 января 2021.



Закон о референдуме / Инфографика 24 канала