Так, місцевий референдум – це форма вирішення питань у громадах. Тексту законопроєкту наразі немає, однак нардепка Ольга Совгиря навела основні положення ініціативи.

До теми В Україні можуть відбутися перші референдуми: ЦВК відправляє представників на збори

Які питання пропонують виносити на референдум

На референдум виноситимуть питання місцевого значення – ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади.

Наприклад, затвердження статуту територіальної громади або змін до нього, дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

На голосування можна буде вносити лише одне питання з чіткими варіантами відповідей: "так або ні". Рішення буде прийнято, якщо його підтримає більшість виборців.

Які питання не можна виносити на місцевий референдум

У законопроєкті зазначили, що на референдум я не зможуть виносити питання, які суперечать Конституції або не стосуються повноважень місцевої влади. Зокрема, ті, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Хто зможе ініціювати референдум

територіальна громада (щонайменше 10% виборців); сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова.

Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні українці, які зареєстровані за адресою, що належить до території цієї громади.

Зверніть увагу! Військовослужбовець строкової служби, українець, який проживає за кордоном або який за вироком суду перебуває у в'язниці, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.

Коли не можна буде проводити місцевий референдум

Голосування не можуть призначати і проводити при воєнному чи надзвичайному стані.

Зауважили, що рішення місцевого референдуму будуть обов’язковим для виконання. Його можна буде змінити лише через місцевий референдум не раніше ніж через 3 роки з дня його ухвалення.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. За документ Верховна Рада проголосувала ще 26 січня 2021 року.



Закон про референдум / Інфографіка 24 каналу