Центральна виборча комісія вперше направила своїх представників на збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

До ЦВК надійшли письмові повідомлення низки громадян як організаторів зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

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Про що мовилося у зверненнях

У зверненнях організатори зборів поінформували Комісію, що у 16 населених пунктах заплановані такі збори, зокрема:

15 у Дніпропетровській області 29 квітня 2021 року;

1 збори у Києві 4 липня 2021 року.

Зазначається, що ці збори мають на меті сформувати питання, які пропонується винести на всеукраїнський референдум та утворити відповідні ініціативні групи.

Відповідно до Закону України "Про всеукраїнський референдум", Комісія ухвалила рішення направити на вказані збори громадян України представників Центральної виборчої комісії,

– наголосили у ЦВК.

Зі свого боку глава Комісії Олег Діденко звернув увагу на те, що це перше, і свого роду, історичне рішення ЦВК про направлення представника на такі збори.

За його словами, процедура пройде відповідно до Закону України “Про всеукраїнський референдум”, який нещодавно набрав чинності.

Зверніть увагу! На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Референдум не може проводитися одночасно з виборами.



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