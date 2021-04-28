В Украине могут состояться первые референдумы: ЦИК отправляет представителей на собрание
Центральная избирательная комиссия впервые направила своих представителей на собрание граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе.
Источник:Пресс-служба Секретариата Комиссии
В ЦИК поступили письменные сообщения ряда граждан как организаторов собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе.
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О чем говорилось в обращениях
В обращениях организаторы собрания проинформировали комиссию, что в 16 населенных пунктах запланированы такие собрания, в частности:
- 15 в Днепропетровской области 29 апреля 2021 года;
- 1 собрание в Киеве 4 июля 2021 года.
Отмечается, что это собрание имеет целью сформировать вопросы, которые предлагается вынести на всеукраинский референдум, и образовать соответствующие инициативные группы.
Согласно Закону Украины "О всеукраинском референдуме", Комиссия приняла решение направить на указанные собрания граждан Украины представителей Центральной избирательной комиссии,
– подчеркнули в ЦИК.
Со своей стороны глава комиссии Олег Диденко обратил внимание на то, что это первое и своего рода историческое решение ЦИК о направлении представителя на такие собрания.
По его словам, процедура пройдет в соответствии с Законом Украины “О всеукраинском референдуме”, который недавно вступил в силу.
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