Центральная избирательная комиссия впервые направила своих представителей на собрание граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе.

В ЦИК поступили письменные сообщения ряда граждан как организаторов собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе.

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О чем говорилось в обращениях

В обращениях организаторы собрания проинформировали комиссию, что в 16 населенных пунктах запланированы такие собрания, в частности:

15 в Днепропетровской области 29 апреля 2021 года;

1 собрание в Киеве 4 июля 2021 года.

Отмечается, что это собрание имеет целью сформировать вопросы, которые предлагается вынести на всеукраинский референдум, и образовать соответствующие инициативные группы.

Согласно Закону Украины "О всеукраинском референдуме", Комиссия приняла решение направить на указанные собрания граждан Украины представителей Центральной избирательной комиссии,

– подчеркнули в ЦИК.

Со своей стороны глава комиссии Олег Диденко обратил внимание на то, что это первое и своего рода историческое решение ЦИК о направлении представителя на такие собрания.

По его словам, процедура пройдет в соответствии с Законом Украины “О всеукраинском референдуме”, который недавно вступил в силу.

Обратите внимание! На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

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