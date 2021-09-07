Про це розповів заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з українських телеканалів. Законопроєкт про місцевий референдум, зазначив він, – давно готовий.

Раніше До Ради внесли законопроєкт про місцевий референдум: що він передбачає

Модератором щодо документа є Руслан Стефанчук

Будемо його (законопроєкт – 24 канал) обговорювати сьогодні. У всіх ініціативах щодо народовладдя Руслан Олексійович (Руслан Стефанчук – 24 канал) виступає нашим головним рульовим, модератором. Вони всі пропрацьовані абсолютно, з дуже широким колом експертів, міжнародних і українських,

– розповів Корнієнко.

Щодо того, чи сподіваються "слуги народу" на голоси інших фракцій, то Корнієнко зазначив, що домовленості дуже часто виникають у процесі.

"Слуга народу" сподівається передусім на голоси своїх нардепів

Політик нагадав, що закон про всеукраїнський референдум монобільшість проголосувала сама, хоча й долучались представники інших політсил.

В нас велика фракція. Якщо не буде проблем зі здоров'ям, бо знов осінь намічається непроста в плані здоров'я. Але багато депутатів вакциновані, хтось перехворів, і наш колективний імунітет в залі парламенту точно буде кращий,

– додав нардеп.

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Головні моменти у законопроєкті про місцевий референдум:

місцевий референдум може проводитися тільки на рівні адміністративно-територіальної одиниці, не включаючи райони та області;

є заборона на питання, які можуть впливати на територіальну цілісність і суверенітет;

на референдум не зможуть виносити питання, які суперечать Конституції або не стосуються повноважень місцевої влади;

ініціювати референдум може територіальна громада (щонайменше 10% виборців); сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова;

голосування не можуть призначати і проводити при воєнному чи надзвичайному стані.

Зверніть увагу! Раніше президент Зеленський вже підписав закон про всеукраїнський референдум. Його парламент ухвалив ще 26 січня 2021 року.