Передусім мовиться про переформатування Служби безпеки, земельну реформу, реформу децентралізації та пенсійну.

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Переформатування СБУ

У документі пропонують розмежувати контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність СБУ. За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, у законопроєкт внесли 2,5 тисячі поправок.

Це не означає, що їх всіх врахують, але частина з них комітет візьме до уваги. Швидше за все, цей законопроєкт буде винесений на другий тиждень,

– сказала Кравчук.

Земельна реформа

Нардепи мають приступити до третього закону з пакета. Він стосується агрокредитів. За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, якщо за документ проголосують, то Україна отримає мільярдне фінансування від Світового банку.

Децентралізація

До кінця вересня у парламенті може опинитись законопроєкт щодо змін до Конституції. У документі закріплять положення про існування громад і новий територіально-адміністративний устрій.

Зверніть увагу! За словами першого віцеспікера Руслана Стефанчук, вже до кінця сесії депутат мають намір направити документ в КСУ та ухвалити його – в першому читанні.

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Пенсійна реформа

У "Слузі народу" хочуть ухвалити законопроєкт про введення другого накопичувального рівня. Проте щодо ініціативи очікують великі дискусії. Попередні спроби не знаходили підтримки ані в профільному комітеті, ані в залі.

Парламент розпочне сесію з законопроєкту про референдум

Зазначимо, що раніше Корнієнко наголосив, що роботу 7 вересня нардепи можуть розпочати з розгляду законопроєкту про місцевий референдум. Мовляв, документ давно готовий і поданий в парламент. Переважно "слуги народу" розраховують на свої голоси.