Сумарно Шуфрич говорив майже 16 годин. Їхні промови перевершили навіть час виступів спікера парламенту Дмитра Разумкова. До слова, 7 вересня, щойно розпочався новий парламентський рік роботи, Шуфрич традиційно вийшов до трибуни.

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Хто ще любив поговорити в Раді

Найбільшу кількість виступів за 2 роки роботи у Раді має керівництво Разумков та перший заступник Руслан Стефанчук. Далі Шуфрич, а за ним – нардепка від "Батьківщини" Олена Кондратюк. Вона виступала понад 12 годин. Зауважимо, що політикиня зачитувала п'ятничні звернення депутатів у парламенті.

На третьому місці опинився Колтунович. На четвертому та шостому – нардепи від "Батьківщини" Вадим Івченко та Сергій Власенко, які мають близько дев'яти годин промов.



Хто найбільше говорив у Раді / Інфографіка "Чесно"

Хто найбільше мовчав

За 2 роки роботи Ради 35 нардепів жодного разу не виступили ні з трибуни, ні з місця. Найбільше таких є у фракції "Слуга народу", серед позафракційних та у фракції ОПЗЖ.

Наприклад, в ОПЗЖ протягом двох років не виступали Юлія і Сергій Льовочкіни, Тарас Козак, Вадим Столар, Юрій Солод, Ігор Абрамович та Віталій Борт.

Не було мовчунів у "Батьківщині", "Європейській солідарності" та "Голосі". Усі депутати цих фракцій хоча б раз виступали протягом двох років у Верховній Раді 9 скликання.



Де найбільше мовчунів / Інфографіка "Чесно"