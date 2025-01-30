Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

К теме Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: что известно об авиакатастрофе

Поиск жертв в Вашингтоне затруднен

Как сообщили в СМИ, после аварии уже удалось извлечь около 20 тел погибших. Сейчас поиски продолжаются, но они осложнены погодными условиями.

По данным Национальной метеорологической службы, температура воды в реке Потомак, куда упали самолет Bombardier crj700 и военный вертолет после столкновения, достигает 45 градусов по шкале Фаренгейта (около +7 градусов по Цельсию). Однако она может опуститься до 32 градусов (до 0 градусов по Цельсию).

Сейчас в Вашингтоне безветренная погода – около 2 метров в секунду, однако к вечеру погода ухудшится. Вечером 30 января ожидается дождь с порывами ветра до 12 метров в секунду.

Сейчас в Национальном аэропорту имени Рейгана прекращены все взлеты и посадки после того, как пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. Указывается, что аэропорт будет закрыт как минимум до пятницы 5 утра.

Момент столкновения регионального пассажирского самолета American Airlines с вертолетом Army Black Hawk попал на видео. На нем видно, как два борта потерпели авиакатастрофу и упали в реку.

Сколько всего было людей на бортах – неизвестно. Как сообщают в СМИ, на борту самолета могло находиться 60 пассажиров и 4 члена экипажа, а на борту вертолета – 3 солдата.