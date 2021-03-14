Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-1B Lancer приземлился в Польше. Это его первая посадка на польской авиабазе.

Бомбардировщик приземлился для дозаправки. Все это происходило 12 марта возле городка Повидз.

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Что интересно, дозаправка впервые в Европе осуществлялась при включенных двигателях и без выхода экипажа. Для того чтобы как можно быстрее вернуть самолет в небо.

Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место,

– объяснил генерал, командующий ВВС США в Европе Джефф Харригян.

Кроме этого, бомбардировщика пробовали дозаправить сразу же в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.



Бомбардировщик США B-1B Lancer в Польше / Фото usafe.af.mil

Справка. В начале февраля командование Вооруженных сил США в Европе заявило, что разместят на территории Норвегии бомбардировщики B-1B Lancer. Все, чтобы сдержать милитаризацию региона Россией.

Во время миссии бомбардировщик взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, польскими F-16 Fighting Falcons и датскими F-16.