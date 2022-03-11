ВСУ ликвидировали россиянина 28 февраля. Пропагандистские СМИ пишут, что после смерти оккупанту дали еще и орден.

Важно Украинские воины ликвидировали замначальника штаба разведки Бурлакова

Также, как говорят пропагандисты, Маклагин предотвратил начало "ядерной войны". Какой именно – непонятно. Кстати, за бомбежку мирных жителей Сирии офицеру тоже дали медаль.



Похороны россиянина / Фото с телеграммы Штефана

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