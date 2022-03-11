ЗСУ ліквідували росіянина 28 лютого. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що після смерті окупанту дали ще й орден.
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Також, як кажуть пропагандисти, Маклагін запобіг початку "ядерної війни". Якої саме – незрозуміло. До речі, за бомбардування мирних жителів Сирії офіцеру теж дали медаль.
Похорони росіянина / Фото з телеграму Штефана
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