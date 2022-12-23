По данным Национальной метеорологической службы, практически 177 миллионов американцев, что составляет большую часть населения США, ожидают рождественских выходных лютый холод, стремительное усиление ветра и увеличение осадков. Более того, синоптики прогнозируют, что "самая снежная" часть арктического циклона еще впереди.

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Тысячи отмененных рейсов и хаос на дорогах: что происходит в США из-за непогоды

Опасный зимний шторм покрыл Америку. Холодный воздух и непогода влияют почти на каждый штат: более 200 миллионов человек были предупреждены о шторме и возможном "бомбовом циклоне".

Арктический шторм вызвал в некоторых частях Монтаны, Южной Дакоты и Вайоминга резкое понижение температуры воздуха до -50°С. В Центре прогнозирования погоды заявили, что опасный для жизни холодный ветер над Большими равнинами будет распространяться на восточную половину страны до пятницы.

Последствия мощного шторма в США / Фото AP

На сайте Flightaware.com появилась информация о том, что в четверг пришлось задержать более 22 000 рейсов, 5 500 из них отменили. Ситуация на дорогах тоже катастрофическая – из-за вьюги движение транспорта сильно усложняется.

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Почему шторм так опасен

Синоптики AccuWeather предупредили об опасности: арктический шторм может быстро трансформироваться в "бомбовый циклон". Это может произойти в результате процесса, который называют "бомбогенезом" – происходит, когда атмосферное давление падает, и холодный воздух сталкивается с теплым воздухом.

Это не будет типичным штормом. Он может быть опасен для жизни,

– заявил мэр Баффало Байрон Браун.

В некоторых районах страны похолодание так сильно, что несколько минут на улице могут привести к серьезному обморожению. Национальная метеорологическая служба предупредила американцев о вероятности снежных шквалов – сильных снегопадов со штормовым ветром. Они могут распространяться по территории от Центральных равнин до Средней Атлантики и северо-востока США.

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