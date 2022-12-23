За даними Національної метеорологічної служби, практично 177 мільйонів американців, що складає більшу частину населення США, очікують на різдвяних вихідних лютий холод, стрімке посилення вітру та збільшення опадів. Щобільше, синоптики прогнозують, що "найсніжніша" частина арктичного циклону ще попереду.

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Тисячі скасованих рейсів та хаос на дорогах: що відбувається у США через негоду

Небезпечний зимовий шторм накрив Америку. Холодне повітря та негода впливають майже на кожен штат: понад 200 мільйонів людей були попереджені про шторм та можливий "бомбовий циклон".

Арктичний шторм викликав у деяких частинах Монтани, Південної Дакоти й Вайомінгу різке зниження температури повітря до -50°С. У Центрі прогнозування погоди заявили, що небезпечний для життя холодний вітер над Великими рівнинами поширюватиметься на східну половину країни до п'ятниці.

Наслідки потужного шторму у США / Фото AP

На сайті Flightaware.com з'явилася інформація про те, що у четвер довелося затримати понад 22 000 рейсів, 5 500 з них – скасували. Ситуація на дорогах теж катастрофічна – через хуртовину рух транспорту сильно ускладнюється.

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Чому шторм такий небезпечний

Синоптики AccuWeather попередили про небезпеку: арктичний шторм може швидко трансформуватися у "бомбовий циклон". Це може відбутися у результаті процесу, який називають "бомбогенезом" – відбувається, коли атмосферний тиск падає, і холодне повітря стикається з теплим повітрям.

Це не буде типовим штормом. Він може бути небезпечним для життя,

– заявив мер Баффало Байрон Браун.

У деяких районах країни похолодання таке сильне, що декілька хвилин на вулиці можуть призвести до серйозного обмороження. Національна метеорологічна служба попередила американців про ймовірність снігових шквалів – сильних снігопадів зі штормовим вітром. Вони можуть поширитися на території від Центральних рівнин до Середньої Атлантики та північного сходу США.

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