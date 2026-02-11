Информация DeepState не соответствует действительности: Бондарное, что в Донецкой области под контролем ВСУ

Во вторник, 10 февраля, аналитический проект DeepState сообщил о "взятии" Россией села Бондарное и продвижении в Никифоровке в Донецкой области. В то же время в ВСУ не подтвердили такие данные, мол, эти населенные пункты сейчас под украинским контролем.

Об этом пишет группировка войск "Восток".

Под чьим контролем сейчас село Бондарное, что в Донецкой области?

В среду, 11 февраля, в группировке опровергли информацию DeepState о захвате населенного пункта Бондарное.

Обнародованные сообщения о якобы захвате Бондарного врагом не соответствуют действительности. Бондарное и Никифоровка находятся под контролем Сил обороны Украины,

– добавили.

По данным украинской стороны, на Краматорском направлении подразделения группировки войск "Восток" держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное. В то же время оккупанты пытаются прорвать позиции Сил обороны, впрочем "эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют захватчикам ни единого шанса".

Аналитический проект утверждал 10 февраля, что российские войска оккупировали Бондарное.

Какова сейчас ситуация на фронте в Донецкой области?

Кроме того, украинцы продолжают вести активные боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Силы обороны держат под своим контролем северную часть Покровска. На этом участке фронта защитники проводят поисково-штурмовые действия и уничтожают противника среди городской застройки. Вражеские подразделения, которые пытаются накапливаться в южной части города, испытывают огневого поражения.

Группировка "Восток" информирует, что украинцы в Мирнограде удерживают определенные оборонительные позиции. В то же время противник наращивает давление на север города, концентрируя тяжелую технику и личный состав для подготовки к возможному штурму.