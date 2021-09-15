BookForum во Львове ждет гостей: 28 книг, на которые стоит охотиться

В 2021 году Львов приглашает книголюбов из разных уголков мира посетить 28 BookForum. Главный фестиваль осени будет происходить в течение 15 – 19 сентября.

Чтобы не потеряться среди калейдоскопа книг, лучше заранее определиться, какие же новинки стоит добавить в домашнюю библиотеку. Мы подготовили для вас подборку поэзии и прозы от украинских и мировых писателей.

Заметьте Покупаешь одну книгу, а отправляют две: на Форуме издателей будут собирать книги для армии

Поговорим о разном: Париже, молоке, ментальном здоровье, ограблении банка, дефиле на подиуме и посиделках с Афродитой в лобби отеля на Манхэттене.

28 книг, которые стоит найти на 28-м BookForum

Украинские произведения

"Псалом авиации" Сергей Жадан

Издательство: Meridian Czernowitz

На этот раз Жадан открывает перед читателями свои поэтические сокровища, собранные в течение 2020 года. Эти истории поэт принес с места на холмах, где в тишине слышалось "отдаленное дыхание города за горизонтом".

В это время было так важно подобрать слова, "которыми можно сказать о расстоянии". Тем более, что это были дни, "когда солнце обходило окраины города". И уже "стало пусто на пустошах, откуда ушли беззаботные дети". Даже "одинокий король решил оставить свои владения". И женщины несут за ним хоругви.

Для человечества 2020 год стал переломным. Тогда изменилась оптика. А она в любом случае приводит к изменению письма. В то же время наступает время рассказать о самом важном.

В частности, что "дерева придают нам вертикали, а озера – глубины".

Сам Жадан отметил, что: "Псалом авиации" – стихи о людях сильных, ярких, которые, как деревья".



"Псалом авиации" / "Книги ХХ"

Сборник "Селфи в Париже"

"Видавництво Старого Лева"

Парижу, несомненно, можно признаваться в любви целую вечность. Но важно не забывать, что самые интересные истории скрываются в закоулках города подальше от мерцающей и каждую ночь залитой светом-золотом Эйфелевой башни.

Украинские писатели и писательницы собрались и сделали совместное "Селфи в Париже". Сборник изображает живой и искренний город без привычной идеальности, которую изображают в романтических комедиях.

Составитель Ольга Ренн отметила, что в книге вырисовывается очень пестрый образ Парижа. Читая истории, которыми авторы любезно делятся, будет возможность и посмеяться за бокалом игристого, и погрустить. Не обойдется без настоящих драм. Потому что Париж видел их немало. А некоторые даже записал на стенах старинных зданий.

Авторы проведут своих читателей в совершенно разные Парижи. На страницах будут меняться дни, сезоны и годы. Но останется главное: город, который на протяжении веков живет ради собственных желаний.

В сборник вошли рассказы Екатерины Бабкиной, Гаськи Шиян, Ирэны Карпы, Ирины Славинской, Галины Вдовиченко, Ларисы Денисенко, Марьяны Савки, Елены Чернинькой, Андрея Шкиля.



"Селфи в Париже" / "Издательство Старого Лева"

Антология "Крымский инжир. Чаир"

"Видавництво Старого Лева".

Еще одно возвращение домой – в Крым. В антологии представлены лучшие произведения участников конкурса "Крымский инжир / Qırım иnciri". По словам, принадлежащим разным языкам, авторы создали щемящее полотно жизни полуострова. Древние сказки звучат как боль настоящего, а трагические новости, которые произошли вчера или сегодня, напоминают давно забытый эпос.

На страницах книги люди сплетают документальность и вымысел. Их тексты дарят надежду – теплую, как разогретый солнцем инжир в крымских садах. Их истории позволяют почувствовать первоначальную печаль, которую ветер приносит на материк с вершин Крымских гор.

Когда Крым вернется домой, а люди – в свои дома, эта антология останется свидетельством несокрушимости и силы.



"Крымский инжир. Чаир" / "Издательство Старого Льва"

"Радио ночь" Юрий Андрухович

Издательство: Meridian Czernowitz

Говорят, именно в 2021 году мир увидел лирический роман Андруховича. Историю о поражении одной революции, которая потеряла своего загадочного лидера, несомненно, способного изменить ход истории.

Иосиф Ротский стал настоящим героем баррикад. В то же время в определенный момент ему пришлось бежать от преследования. Будто пальто, он примеряет судьбу других людей со своим именем.

И надо же, чтобы в такой ответственный момент о себе должна была напомнить неуместная любовь.

В конце концов, эта история – синтез смеха и тьмы, холода и ада, иронии, после которой вдруг становится щемяще.

Талант Андруховича сделал невозможное, и вот уже Дэвид Боуи встречается с бродячими музыкантами Средневековья, а авантюрный роман вдруг приглашает на встречу фэнтези.

"Радио ночь" / "Литакцент"

"Потому что так есть..." Тарас Прохасько

Издательство: Meridian Czernowitz

Сборник короткой прозы Прохасько – это новое путешествие в мысли автора. Уникальности книге придает то, что ее построили по образцу водяных часов. И понять окончательный замысел можно, лишь перевернув последнюю страницу.

Прохасько приглашает читателей к эксперименту со временем. Пропустить дни и годы сквозь себя можно согласно собственным предпочтениям: внезапно или растягивая на всю вечность.

Автор снова возвращает читателей в хорошо известные локации. В частности, Карпаты в любом случае остаются героями Прохасько. Как и Прикарпатье, которое автор называет "раем яблок". Потому что попробовать такие можно разве еще на Севере Франции.

И, наконец, Прохасько еще на первых страницах сборника намекает: "Кто увидел зиму, весну, лето и осень, тот не увидит уже ничего радикально нового". Разве не повезло нам?



"Потому что так есть" / "Книгобачення"

Сборник "О чем она молчит"

Издательство: Creative Women Publishing

Женщины слишком долго молчали, пришло время кричать, говорить и шептать о том, что раньше было табу. "О чем она молчит" – это 48 откровенных текстов от смелых авторов.

Они поделятся с читателями своими историями и опытами о теле и сексуальности, боли, лечении, материнстве, потерях, любви и влюбленности, отстаивании собственных границ и даже восхождении на Эверест.

Этот сборник – как обращение ко всем женщинам, которые пришли в этот мир. Каждая история – заверение того, что какая бы темная безнадежность не объяла, всегда есть кто-то, кто скажет: понимаю.

Авторами "О чем она молчит" стали блогерши, художницы, волонтеры, предпринимательницы, активистки, правозащитницы, и другие женщины, которые творят Украину здесь и сейчас.



"О чем она молчит" / Creative Women Publishing

"Тайна старого Ламы" Дорж Бату

"Видавництво Старого Лева"

На этот раз Бату переносит читателей в буддийский монастырь. Там посреди холодного утра, выйти в которое означало почти то же, что "нырнуть в холодный Байкал", начинается история 2 учеников и их наставника Чимитдорж-ламы.

Автор настолько любезен, что открывает копилку собственных детских воспоминаний. Для читателей Бату даже переносит на страницы книги тайны Учения и буддийского мировосприятия.

В то же время это путешествие в прошлое следует осуществить не только для теплой ностальгии и поисков, которые могут изменить смысл жизни.

Острым возвращением к реальности становятся истории героев, которые являются доказательством, что судьбы всех народов, загнанных в СССР, – до боли похожи. Бату рассказал, что "в поисках вдохновения я снова сел за документы, и одна реальная история вдохновила на сюжет".



"Тайна старого ламы" / "Издательство Старого Льва"

"Мы проснемся другими" Ия Кива

"Издательство 21"

Жизнь Беларуси разделилась на "до" и "после" 9 августа 2020 года. Именно тогда люди вышли на протест против "преступной группировки, которая называет себя властью". С тех пор на тревожной карте мира страна остается бело-красно-белой розой: герои проливают кровь, но оставляют себе надежду.

"Мы проснемся другими" – это откровенная история революции, которую расскажут современные белорусские писатели. Это смесь скепсиса и надежды, радости и страха, достоинства и отчаяния.

Писатели говорят не только о прошлом и современном Беларуси. Они знакомят читателей с традициями и национальными особенностями своей страны.

"Мы проснемся другими" посвящают всем, кто готов принять чужую трагедию как свою и разделить радость соседа как собственную.



"Мы проснемся другими" / Pen Ukraine

"10 стран после карантина" Романа Маленкова

Издательство: "Метель"

Пандемия ворвалась в нашу жизнь и забрала немало ее радостей. В частности, путешествия. Во времена до коронавируса охота за недорогими билетами, чтобы поехать на выходные куда-то в Стокгольм или Рим, едва не стала новым видом спорта.

В то же время пандемия повесила на двери в мир табличку "закрыто". Миллионы путешественников остались в зале ожидания. Им оставалось разве что "без надежды надеяться".

К счастью, ситуация понемногу стабилизировалась: все больше стран охотно приглашают к себе путешественников из Украины. Грех не поймать момент.

В книге "10 стран после карантина" автор приглашает читателей в виртуальное путешествие, после которого остается только одно желание: оторваться от земли на борту самолета.

Маленков рассказывает о своих путешествиях в Словакию, Албанию, Грецию, Мальту, Чехию, Турцию и другие страны, которые заняли почетное место в его тревел-блогерском сердце. Автор ярко рассказывает о самых интересных локациях и помогает окунуться в местный колорит каждого государства.



"10 стран после карантина" / "Метель"

"Простыми словами. Как разобраться в своих эмоциях" Марк Ливин

Издательство: "Наш Формат"

Журналист Марк Ливин и психотерапевт Илья Полудённый написали книгу, которая помогает расшифровать сообщения собственных эмоций. Когда, казалось бы, все – классно, но в то же время что-то не так.

Все началось с подкаста "Простыми словами". В то же время книга его дублирует. В произведение авторы заложили особые диалоги, истории, инсайты. Кроме того, Ливин и Полудённый предлагают читателям упражнения, которые помогут чувствовать себя лучше.

Книга состоит из 20 глав, посвященных определенному чувству или эмоции. В частности, авторы говорят о злости, зависти, обиде, стыде, одиночестве и другом яде спокойной жизни.

Пришло время поговорить о своих эмоциях "Простыми словами".



"Простыми словами. Как разобраться в своих эмоциях" / "Наш Формат"

"Абрикосовый книжный магазин" Ореста Осийчук

Издательство: "Наш Формат"

Прошлое и настоящее всегда остаются рядом. Даже если кажется, что время бежит, не останавливаясь ни на минуту.

Еще в начале ХХ века нищета заставили Марию Фариняк отдать своего сына Михаила на воспитание родственникам умершего мужа. Так мальчик оказывается в семье владельца книжного магазина. Тогда и начинается настоящая история Миська Фариняка. Впоследствии она загадочно переплетется с жизнью Михаила Фариняка, принадлежащего началу XXI века.

Читателей ждет настоящая книжная феерия: история искренней дружбы и любви, спасающей даже сквозь века, семейные скелеты, атмосфера праздника и немало тайн.

Отдельный бонус: книга – удивительно вкусная. Уже с первых страниц читателей будут соблазнять мармеладом, корицей, абрикосами и маковыми завиванцами.

А вы готовы посетить "Абрикосовый книжный магазин"?



"Абрикосовый книжный магазин" / "Наш Формат"

"Первое следствие императрицы" Наталья Сняданко

"Видавництво Старого Лева"

Автор приглашает героев в Вену XIX века. На молодого императора Франца Йозефа совершили покушение. Его жена – императрица Элизабет Баварская берет свое тайное следствие. А поможет ей в этом ее парикмахерша – Екатерина из львовского дома Залевских.

Пока в прошлом кипят страсти в императорском дворце, во Львов готовятся привезти редкую скрипку, на которой играл еще Моцарт. Реальность и вымысел в книге мастерски переплетаются, создавая увлекательное сюжетное кружево. Атмосфера прошлого и настоящего метко подчеркивает контрасты эпох.

Прекрасная Элизабет Баварская (известная в народе также как Сисси) прожила очень насыщенную жизнь. В то же время ее мысли, мечты и желания основном оставались тайной. На этот раз читатели могут взглянуть на историю императрицы с проекции ретродетектива.



"Первое следствие императрицы" / "Издательство Старого Лева"

"Книга для взрослых. Как взрослеть, но не стареть" Дарья Озерная

Издательство: Yakaboo Publishing

Можно ли разрушить все стереотипы о старости? Конечно, нет. Но можно постепенно ломать лед возрастных ограничений и учиться понимать, что жизнь не заканчивается ни после 30, ни после 45 лет.

В книге автор делится информацией о факторах, которые активно замедляют или ускоряют старение. В целом, дает советы, как приобретать мечту счастья без магии вне Хогвартса.

Не обходит Озерная и вечных тем. В частности, объясняет мем о "стакане воды в старости" и пытается найти ответ, "почему очень пожилая соседка считает вас проституткой?".

Не обходится в тексте без мудрости классиков. Рассеивая мифы о старости, автор цитирует Оксану Забужко, Сергея Жадана, Юрия Издрика и других гениев украинской литературы.



"Книга для взрослых. Как взрослеть, но не стареть" / Yakaboo

"Спросите Миечку" Евгения Кузнецова

"Видавництво Старого Лева"

Иногда летом время – густое, как мед, оно тянется медленно и, кажется, что до сентября можно прожить всю жизнь. Чтобы не потеряться в большом городе, сестры ставят свою жизнь на паузу.

Впереди их ждет уютное лето в месте силы, доме из детства. Зеленые стены отгораживают героинь от всего мира, а бабушка Тея не засыпает внучек лишними вопросами.

Но в то же время за воротами продолжает бежать жизнь. На пороге дома появляются люди из прошлого, настоящего и будущего. Все это предвещает серьезные изменения.



"Спросите Миечку" / "Издательство Старого Льва"

Переведенные произведения

"Король Лир" Шекспира

Издательство: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Всех ценителей классики и эстетических изданий ждет приятный сюрприз – еще одно издание Шекспира с фантастическими иллюстрациями Владислава Ерко.

Уникальности книге добавляет и тот факт, что это – первый в третьем тысячелетии перевод "Короля Лира" на украинском языке. Перевод осуществил Юрий Андрухович.

Коллаборация настоящих маэстро украинского книжного мира дарит читателям возможность по-новому переосмыслить жизнь Короля Лира.

Сюжет все тот же: на склоне лет правитель хочет разделить королевство между своими 3 дочерьми. В то же время за окнами – новое тысячелетие, когда старинные истории приобретают новые смыслы.

"Король Лир" от "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" – это абсолютное произведение искусства. В нем совершенная как текстовая, так и визуальная составляющая.

Ранее в издательстве увидели свет "Ромео и Джульетта" и "Гамлет". Над ними также работал тандем Андрухович – Ерко.



"Король Лир" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

"Невидимые женщины" Кэролайн Криадо Перес

Издательство: Vivat

Автор говорит о гендерном неравенстве языком цифр. В "Невидимая женщинах" Перес приводит статистику, лишенную оценочного суждения. Только факты, которые ярко демонстрируют: женщины не являются приоритетом во многих сферах жизни.

Работая над исследованием, Перес отмечает гендерное неравенство на клавишах фортепиано, в программах распознавания голоса или при клинических испытаниях лекарственных средств.

Всегда собирают данные о "типичном мужчине". Именно его комфорт и безопасность – превыше всего. А женщину на протяжении веков исследуют значительно меньше.

Только один факт: вероятность гибели женщины в ДТП на 17% больше, чем мужчины. Все потому, что конструкция автомобилей рассчитана на мужчин.

Автор также советует задуматься, почему на обложках книг вроде "Анатомия человека" всегда изображали мужчин. В то же время знаний о женском теле науке удалось собрать существенно меньше.



"Невидимые женщины" / ZAXID.NET

"Рынок мяса" Джуно Доусон

Издательство: #книголав

В течение десятилетий мир моделинга продолжает привлекать юных девушек. Некоторые из них убеждены, что, осуществив мечту, окажутся в прекрасном Зазеркалье рядом с Джиджи и Беллой Хадид.

Доусон в своей книге описывает кардинально другую реальность, которая раскрывает калейдоскоп правды, одновременно отличаясь от разоблачений о мире моделей, которые писали ранее. С течением лет меняется и моделинг.

"Рынок мяса" – это история 16-летней Яны Новак. Ранее у девушки было множество комплексов касательно собственной внешности. В то же время одна судьбоносная встреча, и Яна становится настоящей королевой модельного мира. Она строит карьеру модели в настоящее время #TimesUp и #MeToo. В то же время даже это не может уберечь девушку от тьмы.

Говорят, эта написанная история навсегда может изменить жизнь тех, кто мечтает о реальном модельном мире.



"Рынок мяса" / #книголав

"Клара и Солнце" Кадзуо Ишигуро

"Видавництво Старого Лева"

На этот раз нобелевский лауреат представляет читателям историю девушки-робота Клары. Ее создали для искусственной дружбы с человеческой ребенком и отправили в магазин. Впоследствии Клара становится компаньонкой для девочки Джози.

Нежность и хрупкость отношений противопоставляется роботизированному миру, где генетическое изменение уже перестало кого-либо удивлять.

В конце концов, автор хочет, чтобы читатели ответили на главные вопросы. Имеет ли каждый из нас что-то настолько неповторимое в себе, что его нельзя воспроизвести? И что такое любовь? Особенно в мире, где царят высокие технологии.

Клара особенно воспринимает реальность. И все-таки пишет в ней свою историю. Полную всяческих привычных чудес.

Романом "Клара и Солнце" Ишигуро будто продолжает говорить со своими прошлыми книгами о будущем.



"Клара и Солнце" / "Издательство Старого Лева"

"Тревожные люди" Фредрик Бакман

Издательство: #книголав

Книги Бакмана – идеальный вариант для осени, когда наступает время горячего чая, теплых свитеров и вечеров дома. Хотя в "Тревожных людях" вообще-то говорится о новогодних праздниках. Но в этом маленьком сезонном хаосе есть свой шарм.

История начинается, как обычная новость из рубрики "криминал". Сначала человек пытается ограбить банк, а потом берет в заложники 8 человек. Однако злоумышленник даже представить себе не мог: какое это испытание оказаться в собственноручно созданной ловушке с незнакомцами.

В стрессовой ситуации они внезапно решают открыться друг другу. На этом этапе грабитель вдруг осознает, что попал в беду.

Уже традиционно Бакман рассказывает уютную историю для взрослых, которые тоже хотят услышать сказку. Автор – как Санта-Клаус из мира литературы. И всем вежливым читателям он приносит надежду.

Впоследствии эту книгу можно будет перечитать под Новый год. Когда в окнах дома напротив уже включат разноцветные лампочки.



"Тревожные люди" / #книголав

"Снега Килиманджаро" Эрнест Хемингуэй

"Видавництво Старого Лева"

Новинки Хемингуэя – это праздник, который еще раз вернулся к украинским читателям. На этот раз в сборнике короткой прозы "Снега Килиманджаро". А графические иллюстрации Антона Селлешия точно дополняют острое полотно реальности из произведений Хемингуэя.

Автор традиционно зовет читателей в путешествие. В частности, на африканское сафари, где запах гнили, который выходит из еще живого тела, зовет диких птиц, а гиены подходят слишком близко.

А между тем, как бы мимоходом, через сюжеты проходят красные линии смерти, войны и любви. Мгновенное воспоминание, навеянное африканской жарой и виски с содовой, дает больше объяснений, чем это могла бы сделать биография в ста томах.

Хемингуэй раскрывает беспощадную реальность. И все-таки дает надежду. Ведь даже смерть может прийти как тишина снегов Килиманджаро.



"Снега Килиманджаро" / "Издательство Старого Льва"

"Ход королевы" Уолтер Тевис

"Клуб Семейного Досуга"

В свое время Бет Хармон в гипнотическом исполнении Ани Тейлор-Джой стала настоящей звездой Netflix. Пришло время выслушать Бет – книжную героиню. Она пригласит читателей в 1950-е.

У Бет из романа также единственная страсть – игра в шахматы. Именно дело жизни заставляет девушку возвращаться к реальности. В то же время шахматы не стали той константой, которая заставила бы Бет вычеркнуть из своей жизни алкоголь, транквилизаторы и пустоту.

На календаре все приближается решающая дата – поединок с гроссмейстером Василием Борговым. Бет должна сыграть в игру, ведь на карту поставлено все.

"Ход королевы" – это настоящая ретро-путешествие. А Бет – удивительно креативная экскурсовод. Она проведет читателей на свою игру, но вместо платы за входной билет не позволит им оставаться равнодушными.



"Ход королевы" / "Клуб Семейного Досуга"

"Ее Величество королева Елизавета. Жизнь современного монарха" Салли Беделл Смит

Издательство: "КМ-БУКС"

Жизнь Королевы Елизаветы II – интереснее искусно написанного романа. Ее биография уже давно стала бестселлером не только в мире литературы, но и вообще в истории.

Салли Беделл Смит сочетает в себе таланты репортера и писательницы. Она берет читателя за руку и проводит за кулисы Букингемского дворца. Позволяет понаблюдать, как Лилибет (именно так ласково Елизавету II называли ее родные) растет, взрослеет и становится королевой одного из самых могущественных государств.

Елизавета II – настоящий символ современной монархии, венценосная женщина, фотографии которой одинаково метко украшают купюры и рождественские открытки.

В то же время автору удалось отойти от золотого, величественного и дальнего образа Елизаветы II. Она позволила говорить именно Лилибет. Девушке, которая взошла на престол, но не позволила забрать у нее право собственноручно писать собственную историю.

Издание проиллюстрировано фотографиями из жизни британской королевской семьи.



"Ее Величество королева Елизавета. Жизнь современного монарха" / "КМ-БУКС"

"Нежная война" Джулия Берри

Издательство: "Родной язык"

Какую историю может рассказать Афродита? Без сомнения, что-то о любви. А еще – войне, которая врывается в молодость и срывает все ее розы.

Роман начинается в лобби отеля на Манхэттене, когда богиню любви поймали в объятиях бога войны. А дальше Афродита ласково заставляет читателей перенестись в прошлое.

Первая мировая война уже опустошает Европу. А между тем во время благотворительного вечера юная пианистка Хейзел принимает приглашение на танец от Джеймса, которому через несколько дней нужно отправиться на Западный фронт.

Мечты гибнут под обстрелами. Но Афродита не собирается умолкать. Ей еще есть что рассказать.

"Первая жертва войны – это правда", – говорит автор. И оставляет своих героев на произвол судьбы среди одной из самых адских страниц истории человечества.



"Нежная война" / "Читомо"

"Женщины в дизайне" Либби Селлерс

Издательство: ArtHuss

Бурный и одновременно фантастический XX век навсегда изменил дизайн. Хотя тогда эта сфера оставалась не слишком дружелюбной к женщинам, без них визуальная революция не состоялась бы. Миру пора узнать биографии своих героинь.

Куратор лондонского музея искусства Либби Селлерс рассказывает истории более 20 дизайнеров. В свое время они стали влиятельными. Их фамилии звучат громче, чем названия мировых брендов.

В то же время истории так и остались полузабытыми. Автор в книге-копилке бережно хранит выдающееся, но, к сожалению, часто недооцененное творчество самых известных дизайнеров прошлого века.

"Женщины в дизайне" – это настоящий путеводитель в прошлое. В то же время он позволит узнать, почему многое в современном мире – именно так, а не иначе.



"Женщины в дизайне" / ArtHuss

"Тайна по имени Лагерфельд" Лоран Аллан-Карон

Издательство: "Фабула"

Карл Лагерфельд стал легендой еще при жизни и остался ею после смерти. Но каким он был? Журналист Лоран Аллан-Карон подготовил для близких модельера ряд вопросов. Их ответы и стали основой для книги "Тайна по имени Лагерфельд".

Из фрагментов мозаики автор составляет образ Лагерфельда. И он, как живой, начинает с читателями своеобразный диалог. О городах, искусстве и мечте.

Эта книга – возможность стать очевидцем модельера. Узнать, какой была его жизнь до главных подиумов мира и дружбы с ключевыми персонами мира моды.

Перелистывая страницы невымышленной истории, читатели смогут пройти с Лагерфельдом весь путь.



"Тайна по имени Лагерфельд" / "Фабула"

"Смешные любови" Милан Кундера

"Видавництво Старого Лева"

Поклонники творчества Кундеры могут выдохнуть со спокойствием: наконец новинка! Еще какая: сразу 7 новелл, которые будто стали указателем всего будущего творчества писателя.

Кундера – откровенен со своими читателями. Иногда – даже слишком. Кое-что из того, что он рассказывает, кажется, лучше думать, но никогда не озвучивать вслух. В то же время писателю хватило смелости оставить свои наблюдения на бумаге.

Со своей фирменной иронией автор раскрывает "смешные любови" своих героев. Иногда кажется: не важно, что эти написанные люди выберут: любовь или предательство, правду или ложь. Потому что жизнь – это якобы то, что происходит за этими поэтическими плоскостями.



"Смешные любови" / "Издательство Старого Льва"

"Книжная жизнь Нины Хилл" Эбби Ваксман

Издательство: Vivat

Что может быть лучше, чем книга о книголюбе? История от Эбби Ваксман – как уютный синтез книжного магазина и кондитерской: зефирная, но с терпковатым запахом типографской краски.

Знакомьтесь: Нина Хилл – страстная поклонница книг и ярая интроверт. Ей посчастливилось работать в магазине "У рыцаря" – своем месте счастья и силы. В то же время наслаждаться карьерой девушке мешают клиенты, которые зачастую хотят с ней поговорить.

Для кого-то это не было бы проблемой. Но для Нины – настоящая беда. В свой уютный мир девушка предпочитает пускать только маму и нескольких самых близких друзей.

Нина еще не знает, что вскоре ее жизнь перевернется с ног на голову. В него ворвется целая куча незнакомых людей. И со всеми придется разговаривать. Но, может, не все так плохо? Тем более, что заклятый враг Том вдруг оказывается милым мужчиной.

Осенью история Нины лучше подойдет с какао или другими лакомствами.



"Книжная жизни Нины Хилл" / Vivat

"Молоко! 10 000 лет споров" Марк Курлански

Издательство "Урбино"

За свою историю молоко стало настолько популярным, что ему посвятили целую книгу. Пришло время разобраться со всеми легендами, стереотипами и предрассудками, которые преследуют этот напиток.

Как формировалась история молока длиной в тысячи лет? Как оно влияет на жизнь наших современников? Можно ли от него умереть? Что связывает молоко и слово "галактика"? Автор решил расставить все точки над "і".

Курлански охотно делится с читателями результатом своих исследований. Не забывает писатель также и о различных интересностях. Например, древние греки отрыли: звезды – это капли молока, которые пролила Гера, кормя грудью Геракла.

После этого "молочного" путешествия жизнь точно не будет такой, как раньше. А вы готовы овладеть материалом, собранным в течение 10 000 лет споров?



"Молоко! 10 000 лет споров" / "Урбино"