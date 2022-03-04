Booking начал отключаться от объектов в России
4 марта 2022 , 22:28Читати новину українською
Россия уверенно движется в направлении каменного века. Из-за военной агрессии Россию покинули такие гиганты, как Twitter и Facebook. Теперь к ним присоединился и Booking.com.
У россиян проблемы с бронированием жилья
Российские СМИ пишут, что Booking.com начал отключаться от объектов в России. Сообщается, что невозможно забронировать и найти места в гостиницах страны-оккупанта.
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О трудностях с бронированием жилья пишут пользователи соцсетей. Им приходится использовать VPN, чтобы забронировать место в отеле.
При поиске россиянами не показывает вариантов с доступным жильем.
Фото из твиттера LA__FUENTE
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